“Le creo a la denunciante”: Ministra Orellana condena nueva acusación de abuso contra Monsalve

Este sábado, en el contexto de las elecciones municipales, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana llegó hasta su local de votación para ejercer su derecho al sufragio. Allí, aprovechó de responder las preguntas de la prensa, que en su mayoría apuntaron al polémico Caso Monsalve. El exsubsecretario del Interior enfrenta ahora una segunda denuncia por otro intento de agresión sexual cometido en contra de la misma víctima.

Al respecto fue consultada Antonia Orellana, quien expresó su respaldo hacia la denunciante, subrayando la gravedad de las acusaciones. La nueva denuncia fue revelada por La Tercera, que señaló un intento de abuso sexual ocurrido el 23 de septiembre, al día siguiente del primer ataque denunciado. La Fiscalía actualmente investiga este nuevo incidente, sumándolo al caso original.

En un punto de prensa desde el Estadio Nacional, donde se encontraba la autoridad, Orellana reiteró su compromiso con las víctimas de violencia sexual y la responsabilidad de proteger sus derechos. “Es gravísimo y va a ser algo que se va a considerar seguramente en el juicio, tanto como una agravante como en la sumatoria de delitos que tendrá que ponderar el tribunal”, afirmó.

La ministra también destacó el nivel de traición a la confianza pública que representan estos actos, dados los cargos de relevancia que ocupaba Monsalve. “Evidentemente traicionó la confianza que le había entregado el Presidente, porque yo evidentemente le creo a la denunciante” , subrayó Orellana.

Además, en el mismo punto de prensa, aprovechó la instancia para corregir las polémicas declaraciones en que sostenía que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”.