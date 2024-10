Abogado de Cathy Barriga confirmó que exalcaldesa de Maipú no irá a votar en estas elecciones: ¿Deberá pagar la multa por no ejercer su voto?

Finalmente, y luego que su abogado confirmara este domingo a los medios de prensa que no cumplirá con su derecho a sufragio en estas elecciones regionales y municipales, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, desmintió que fuera a votar tras obtener un permiso judicial para interrumpir su arresto domiciliario.

Fue desde el sábado que los espacios informativos en televisión dieron cuenta de las gestiones que el abogado de Barriga había realizado para obtener un permiso temporal del tribunal para poder ir a votar a Maipú, cosa que finalmente no aconteció por motivos que hasta hoy eran desconocidos.

La versión de Cathy Barriga

Eso, luego que la propia imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público asegurara en una publicación de su cuenta oficial de Instagram que si bien su abogado tramitó dicho permiso para sufragar el sábado, finalmente no pudo ir a votar “en el horario autorizado”.

“Hago este video porque encuentro incomprensible que los medios de comunicación y la prensa nuevamente estén en la puerta de mi casa anunciando además una noticia que no existe. El día de ayer (sábado) mi abogado informó a todos los medios de comunicación que yo no pude ir a votar en el horario autorizado, y que no iría a votar. Hoy, nuevamente, desde las siete de la mañana, la prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio que siempre yo realizo mi votación”, informó Barriga.

Con evidente molestia, la exjefa comunal descartó que este domingo fuera a votar, principalmente, porque su permiso era para hacerlo este sábado. Cosa que finalmente no sucedió.

“Están anunciando que yo iría a votar entre las 11 de la mañana y 13 horas, y que tengo un nuevo permiso. Esta información es completamente falsa. Es increíble como suman y siguen noticias, pero lo más terrible de todo esto es que son medios de comunicación. No son memes, no son Fake News, de esas que salen en redes sociales; son canales de televisión que emiten noticias y que certifican su información”, dijo.

“Yo jamás he solicitado ningún otro tipo de permiso que el que solicité. Lamentablemente no pude ir en la hora en que estaba autorizada, y no hay más que eso”, finalizó en su publicación de la red social.

En Meganoticias Alerta, uno de los primeros noticiarios que confirmó la información, indicaron que a pesar de mantenerse bajo la cautelar de arresto domiciliario, el hecho de haber conseguido tal permiso y no cumplirlo, bien podría derivar en la multa establecida en la normativa electoral para quienes no cumplan con la obligación de sufragar.

Esta considera el pago de al menos 0,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por la infracción (unos $33.280), la cual le será cursada por el Juzgado de Policía Local correspondiente al lugar donde debía votar.