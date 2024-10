Padre de Francisca Sandoval y la condena de 24 años de cárcel para el asesino de su hija: “Esta tremenda herida que tenemos no se subsana nunca”

Este lunes 28 de octubre se conoció finalmente el fallo condenatorio en contra de Marcelo Naranjo Naranjo, autor material del asesinato de la periodista Francisca Sandoval en las manifestaciones por el 1 de mayo de 2022 en el sector del barrio Meiggs.

Un proceso investigativo y judicial que duró poco más de dos años, pero que permitió darle un punto final a la familia de la periodista a su búsqueda de justicia para el crimen de su hija. Uno que se saldó con la condena de 15 años de presidio efectivo por el homicidio, cuatro años adicionales por porte ilegal de armas de fuego, y otros cinco años por disparos injustificados en la vía pública.

El duelo de la familia de Francisca Sandoval

“Como familia cerramos un poco esta tremenda herida que tenemos. Pero que no se subsana nunca. Nunca. Era nuestra única hija, la única hermana de Nicolás (su otro hijo). Llevamos más de dos años sufriendo esta incertidumbre de lo que iba a pasar con este tipo que mató a una cabra chica que trabajaba sólo porque le gustaba”, reconoció en lun.com Pedro Sandoval, el doliente progenitor de Francisca.

“Esperamos que nunca vuelva a suceder algo así”, agregó Pedro, quien asume que en el deceso de Sandoval “el Estado no protegió a mi hija. Hubo un tema de desidia. Carabineros no intervino cuando debía. Sabemos que existe esta mafia organizada y no hay una investigación que avance en ese punto”.

La misma postura tiene Mireya Astudillo, la madre de la periodista, quien asume que “ahora empieza nuestro trabajo de reparación interna”.

“Aunque nunca nos vamos a conformar con su muerte, con la forma como murió. Mi nieta (hija de Francisca, de cinco años al momento de su muerte) ha empezado a hacer preguntas. Es difícil explicarle a una niña que su mamá no va a volver nunca más. Más difícil es decir que la mataron. Yo le respondo de acuerdo a lo que se le puede decir a una niña de su edad. Ella está con atención psicológica. Esperamos que el día de mañana no presente secuelas por este hecho tan horrible”, agregó.

Nicolás, su hermano, también reconoce que desde ayer el clan familiar recién comenzará a enfocarse en ellos y su duelo por el crimen de Francisca.

“Empezamos a enfocarnos en nosotros como familia. Mi sobrina sigue viviendo con mis papás. Quedé conforme con la sentencia, pero tal como mis papás, creo que falta hacer una investigación adicional al crimen de mi hermana. Es evidente que existe una mafia establecida y organizada en el barrio Meiggs. El mismo condenado lo mencionó en su testimonio. Como sociedad merecemos que se aclare y se combata a esa mafia para poder avanzar como país”, finalizó.