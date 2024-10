“No, a mí no me retan”: Iván Núñez desclasificó polémica entrevista con Daniel Jadue

El periodista Iván Núñez abordó por primera vez la controversia que surgió tras su reciente entrevista con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el programa 24 Horas de TVN. La conversación, que tenía planeado abarcar diversos temas de relevancia pública, fue interrumpida abruptamente cuando Jadue se levantó de su asiento y decidió poner fin a la charla tras una pregunta que generó incomodidad.

Jadue se molestó cuando el Núñez le preguntó por los problemas que tuvo con la prensa el día que fue a votar, indicándole que una colega había sido agredida por partidarios de él. “Yo no justifico ninguna lesión, tampoco justifico las lesiones que los periodistas le generaron a la gente. Esto me pasó ahora, y cuando salí de Yáber, todavía no me puedo recuperar de un pisotón de un pie”, apuntó el exalcalde.

“La verdad Iván, yo quiero que vayamos a los temas importantes. Me parece que esto es poco importante...Yo no creo que los medios sean objetivos, si alguien cree en este país que los medios son objetivos… pasemos a un tema más relevante”, añadió. Pero Núñez quiso continuar con el tema, preguntándole si sentía que había una persecución en su contra por parte de los medios, a lo que Jadue reaccionó aún más molesto y procedió a retirarse de su asiento.

“Habíamos trabajado durante semanas para conseguir la entrevista”

Núñez explicó que el encuentro con el exjefe comunal fue planeado minuciosamente, con el compromiso de ambos para un diálogo de 30 minutos, donde se tocarían tres temas centrales sin interrupciones ni cortes. Sin embargo, la entrevista solo alcanzó los nueve minutos antes de que Jadue decidiera concluirla.

El tenso momento no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios discutieron la actitud de Jadue y el profesionalismo de Núñez. En el programa Universo al Día, la periodista Octavia Rivas se refirió al incidente al recibir a Núñez en el set, comentando en tono amistoso: “Te retaron”, según consignó La Cuarta. Sin embargo, Núñez fue enfático en aclarar la situación: “No, a mí no me retan. Peleamos, que es distinto”.

La conversación se mantuvo en un tono relajado, con Rivas bromeando: “Es una pelea sola”, a lo que Núñez asintió: “Para pelear se necesitan dos”.

“Habíamos trabajado durante semanas para conseguirla, una entrevista de 30 minutos sin cortes, en la cual íbamos a abordar tres temas”, detalló el periodista. Sin embargo, “llegamos al segundo tema y el exalcalde se enoja al minuto 9, se para y termina la entrevista”.

Para el rostro de TVN, el incidente con Jadue no debe ser magnificado. Si bien el abrupto fin de la entrevista generó polémica, Núñez prefirió restarle importancia al episodio. “Claramente hay otras noticias muchísimo más relevantes que esa”, aseguró, mostrando su deseo de dar vuelta la página.