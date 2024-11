Manuel Monsalve: “Pido prudencia y respeto por la persona que denuncia”

A 15 días de su renuncia en el Palcio de La Moneda y luego de conocerse una serie de detalles de la investigación por abuso sexual y violación que pesa en su contra, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reapareció en la comuna de Viña del Mar, donde fue abordado por equipos de prensa en la vía pública, ocasión en la que, entre otras cosas, sostuvo: “Mi familia está conmigo”.

En el improvisado punto de prensa, Monsalve partió señalando que “lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad”. Agregando que desde un principio ha dicho que “las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o rango de la persona y por eso yo he renunciado a mi cargo”.

Con un semblante tranquilo, el exsubsecretario prosigió señalando que “en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia. Y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema, no acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean, mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso”, afirmó.

Sobre este punto, Monsalve argumentó que hoy día hay una investigación y ésta es secreta. “La investigación está declarada por el Ministerio Público como secreta, no corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados. Por lo tanto, lo primero, es que mi conducta tiene que ver con una conducta de respeto al debido proceso. El silencio es para respetar el secreto del proceso investigativo”, reiteró.

Asimismo, Monsalve dijo confiar en las instituciones, agregando que “aquí hay una investigación que lleva el Ministerio Público. Por su puesto, confío en mi defensa, hay un equipo de abogados que ustedes conocen que está a cargo de mi defensa, tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleven adelante en los espacios que corresponden, y hoy día esos espacios son espacios judiciales”.

“Pido prudencia”

Si bien fueron varias las preguntas que los periodistas plantearon a Manuel Monsalve, la exautoridad señaló que no se iba “a referir a los hechos”, reiterando que su “silencio tiene que ver fundamentalmente con respetar el debido proceso”, pidiendo prudencia respecto de la denunciante y su persona.

“La prudencia no tiene que ver conmigo, hay muchas personas involucradas. Pido prudencia y respeto por la persona que denuncia, también por la persona que ha sido denunciada y por todos los entornos y las personas que lamentablemente se ven profundamente dañadas en un proceso de esta naturaleza”.

Ante la insistencia de la prensa, Monsalve sostuvo no se refería a los hechos, “no porque los quiera eludir, hay una investigación decalarada secreta y lo voy a respetar hasta que ese silencio se levante”.

Finalmente, el acusado exsubsecretario Monsalve, señaló que se ha “puesto a disposición de la justicia desde un inicio, por eso tengo un equipo de abogados, he dado a conocer el lugar donde me encuentro residiendo y, por lo tanto, me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales, en los cuales confío”.

