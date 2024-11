Madre de Jorge Matute Johns acusa a la productora Fábula de querer lucrar con su dolor por serie sobre el crimen de su hijo

Hasta la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados llegó la familia de Jorge Matute Johns para lograr detener la serie que lleva adelante la productora Fábula -de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín Matte-, en colaboración con los directores Pepa San Martín y Fernando Guzzoni para la serie Netflix.

En su relató ante la Comisión, María Teresa Johns señaló estar “muy dolida, estoy muy molesta, me han pasado a llevar, han tomado mi nombre para hacer una serie que yo no he autorizado”. Agregando que “lo que más me duele, es que yo nunca he lucrado con el nombre de Coke, nunca le he pedido nada a la gente en nombre de Coke, solamente les he pedido que me apoyen como madre, como padre y como jóvenes. Siempre he dicho que Coke tiene muchas mamás, muchos papás y muchos hermanos”.

Sin embargo, en sus descargos la madre de Jorge Matute Johns emplazó a los dueños de la productora Fábula y a el padre de éstos, el exsenador de la UDI y exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

“Pero yo le preguntaría a estas personas, a los hermanos Larraín y a su padre. ¿Qué clase de padre es él, siendo que él fue ministro de los Derechos Humanos? ¿Qué enseñanza les dio a sus hijos para que se lucren con el dolor de esta madre que ustedes ven aquí?”, emplazó María Teresa Johns.

Asimismo, la madre de Coke se refirió a la forma cómo han debido enfrentar esta situación, ya que la serie comenzó su rodaje en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío.

“He pasado unos días terribles, caí a la clínica por la presión alta, me ha dado alergia, he llorado porque tengo impotencia y por eso yo quiero que hoy día ustedes me escuchen y me ayuden como madre”, sostuvo a los diputados.

“Creo que ustedes a lo mejor más de alguno perdió un hijo. Yo sé lo que es tener el dolor de esas madres también, pero yo no tengo la verdad de mi hijo, han sido puras hipótesis, me han mentido, me ha mentido el Poder Judicial. Creo que el Poder Jidicial tiene una deuda conmigo también como el Estado. Por eso señores diputados yo les pido como mamá, ayúdenme. Yo quiero parar esta serie, yo no quiero que siga porque me hizo retroceder”, afirmó María Teresa Johns.

Además, la mujer recordó que el próximo 20 de noviembre se cumplen 25 años desde que se perdió el rastro de su hijo Coke.

Alex Matute, hermano del joven, expresó ante los parlamentarios de la comisión de Cultura de la Cámara su preocupación y rechazo hacia la serie producida por Netflix y Fábula. “Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre ni el mío”, manifestó.

Hermano de Coke

Alex Matute, en tanto, quien acompañó a su madre, señaló tras la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara su rechazo a que se utilice el nombre de su familia en la serie.

“Nosotros somos muy respetuosos de todas las libertades y de la libertad de expresión, pero también la libertad del otro termina donde empieza la libertad de uno y creo que aquí ni Fábula y Netflix no tiene ningún derecho a utilizar lo que es nuestro”, expresó.

Además, agregó que “es muy complejo para nosotros ver qué Concepción lo empapelaron con la imagen del actor que va a representar a mi hermano y abajo, dice Jorge Matute Johns”.

“Créanme que no es justo para mí, ni para mi madre, estar reviviendo todo esto”, sentenció Alex Matute.

Oficios de la Comisión

Luego de la exposición de María Teresa Johns y su hijo Alex Matute la Comisión acordó el envío de una serie de oficios a las instituciones del Estado, para recabar información que permita determinar si existe financiamiento público para la producción de la serie.

Además, se elaborará una declaración de la instancia rechazando el actuar de la productora Fábula, se enviará un oficio al Instituto de Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto, se solicitará a Sidarte y Chile Actores una opinión sobre el actuar de la productora de los hermanos Larraín, junto con citar a los duelos de Fábula y oficiar al Ministerio del Interior para que entre en vigencia el proyecto extraviados.