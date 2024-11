“Ninguna trascendencia”: Asociación Nacional de Fiscales minimiza decisión de hermano de Luis Hermosilla de liberar listado de chats con funcionarios del Poder Judicial

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, restó importancia este viernes a la filtración que realizó ayer Juan Pablo Hermosilla del listado de 28 jueces y fiscales que mantuvieron contacto en conversaciones por chats con su hermano, Luis Hermosilla, en el marco de las investigaciones en su contra por el “Caso Audio”.

El abogado defensor de Luis Hermosilla aportó una lista con cerca de una treintena de funcionarios del Poder Judicial, en las cuales dejó entrever la posibilidad que haya existido tráfico de influencias en el nombramiento de dichos cargos o intervención de los mismos en causas judiciales que involucraron a clientes del abogado imputado en las indagatorias por el juicio del Caso Audio.

La lista de chats filtrados por Juan Pablo Hermosilla

Si bien no entregó el detalle y el tenor de las conversaciones entre los involucrados y su hermano, Juan Pablo Hermosilla, develó el nombre de varios funcionarios judiciales, entre ellos, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, junto a Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Marta Herrera, Carlos Palma, Lorena Parra, Emiliano Arias, Manuel Guerra, Mario Carroza, Xavier Armendáriz y Ximena Chong.

Muchos colegas podrán sentirse agraviados o afectados porque sale un hombre (Juan Pablo Hermosilla) que si bien no dice nada, igual señala que usted se contactó con este abogado (Luis Hermosilla) — Francisco Bravo

Precisamente esa ausencia de contenido respecto del detalle de las conversaciones imputadas por el abogado Hermosilla a otros jueces y fiscales fue que comentó el presidente del gremio de fiscales, quien aseveró que si bien “muchos colegas podrán sentirse agraviados o afectados porque sale un hombre (Juan Pablo Hermosilla) que si bien no dice nada, igual señala que usted se contactó con este abogado (Luis Hermosilla), pero eso no tiene ninguna importancia, porque además no sabemos el contenido”.

Opens in new window Juan Pablo Hermosilla. Fuente: Captura de pantalla CNN Chile.

“Nuestro foco principal como fiscales es si esto tiene trascendencia desde el punto de vista jurídico-procesal, y yo creo que no”, agregó Bravo en conversación con latercera.com.

“No sabemos cuál es el contenido de esas conversaciones, pero si se refieren a causas que están en tramitación, y obviamente el abogado es interviniente de esa causa, no hay ningún inconveniente. El tema del nombramiento es más complejo, porque los fiscales no participamos ni directa ni indirectamente, salvo cuando postulamos a un cargo”, explicó.

“Ocurre muchas veces que los candidatos o candidatas se contactan con distintas personas para que sean recomendados a las cortes de Apelaciones o Suprema, y eso es una cuestión, quiero ser súper categórico, que no es que esté bien, pero el sistema funciona de esa manera”, agregó Bravo, quien reconoció que tal situación develada por Juan Pablo Hermosilla “obviamente se presta para reuniones privadas y eventualmente para compromisos”.

“Ahí pasamos una línea que no podemos pasar, cuando de alguna manera una persona que postula un cargo se siente comprometido con aquel que lo apoyó”, puntualizó el representante del gremio de fiscales, quien aseveró que los presuntos contactos con Luis Hermosilla “no tienen nada de reprobable” y no tienen “más importancia de la que tiene”.