La explicación de Monsalve a su exjefe de Gabinete: invitó a la denunciante a cenar porque “era domingo, ‘ella estaba sola igual que yo’”

El caso de Manuel Monsalve sigue dando de qué hablar, porque si bien la formalización por violación y abuso sexual, está en pausa hasta este martes, sí los medios han ido dando a conocer otros detalles, como por ejemplo, del testimonio de la denunciante y de otros testigos.

Como el caso de Gabriel de la Fuente, exjefe de Gabinete de Monsalve, cuya declaración la publica El Mercurio y donde precisa cómo el exsubsecretario del Interior le relata lo ocurrido.

“Me voy a su despacho y cita también a Gustavo Herrera (asesor y jefe directo de la víctima) y nos dice con estas palabras ‘les voy a contar una bomba, algo grave’. Pensamos cualquier cosa porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve. Nos dice ‘les voy a contar desde el principio, pasó algo con la...(denunciante)”.

El otrora jefe de gabinete dijo que se sorprendió cuando nombró a la denunciante. Luego Monsalve le cuenta lo ocurrido ese domingo 22 de septiembre y De La Fuente le hace un listado de preguntas, como si tuvo relaciones sexuales “y me dice que no que no tuvo, le pregunté cómo le constaba eso y dijo que no le constaba. También cómo habían llegado ahí y me dice que no se acuerda, si lo habían hablado con ella y qué le había respondido, que tampoco se acordaba de nada”.

Le preguntó si creía haber sido víctima de un delito, si lo habían drogado, “pero tampoco sabía, pero creía que era lo más probable”.

“Ella estaba sola, igual que yo”

De la Fuente también le pregunta para qué había invitado a esa niña a comer , “me dijo que bueno porque era domingo ‘ella estaba sola igual que yo’. Le pregunté si había salido en otra oportunidad con ella, me dijo que sí, que un día se habían juntado a almorzar en el Mall Costanera Center, nos dice que no había tenido relaciones con ella”.

La formalización a Manuel Monsalve continuará este martes 19 de noviembre a las 09:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.