“Le pegaron a una niña, pensaron que era yo”: Joven que agredió a conductor asegura estar arrepentida y denuncia amenazas de muerte

Conductor de aplicación fue agredido por pasajera: "Me dice que me vaya a mi país, que soy del Tren de Aragua”

Constanza Ruiz Bastén, la joven que protagonizó un video viral agrediendo al conductor venezolano Davis Agüero, se disculpó públicamente tras recibir fuertes críticas y amenazas en redes sociales. El incidente, registrado en un viaje solicitado por una aplicación de transporte de pasajeros, escaló rápidamente en una violencia verbal y física inexplicable por parte de la mujer.

En el video, Ruiz insulta, golpea y amenaza al conductor luego de que este le pidiera sentarse en el asiento delantero. Las imágenes desataron una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios expusieron información personal de la joven, incluyendo dirección, datos bancarios y familiares.

Ruiz conversó con El Mercurio, donde expresó su arrepentimiento y detalló las consecuencias que ha enfrentado. “Me arrepiento bastante de lo que hice”, afirmó, explicando que se encontraba bajo una gran tensión debido a la entrega de su tesis ese mismo día. Sin embargo, reconoce que su reacción fue desmedida: “La embarré con no bajarme del auto”.

“Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa”

El impacto del escándalo no se limitó a críticas en línea. Ruiz asegura haber recibido amenazas de muerte y teme por su seguridad. “Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso en matarme (...) publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me voy a perdonar nunca” , indicó.

Además, las repercusiones en su vida personal han sido devastadoras. Ruiz fue desvinculada del club de fútbol donde entrenaba y enfrenta el desalojo de su departamento. “No he salido más de mi casa desde el viernes, apenas he comido… se me vino el mundo encima”, relató.

Pero eso no es todo, Constanza dio a conocer que las amenazas han ido más allá e incluso han intentado encontrarla en su casa, resultando afectada otra joven en el sector que fue confundida con ella. “Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo ( ... ). Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa” , aseguró.

Pese a todo, la joven buscó contactar a Davis Agüero para disculparse. “Le pedí perdón por teléfono y le mandé un mensaje, pero me bloqueó”, señaló. Ruiz asegura estar dispuesta a enfrentar las consecuencias legales: “Quiero resolver esto en la fiscalía como corresponde y pedir disculpas públicas en persona”.

Por último, se refirió a las declaraciones del video donde afirmó portar un arma. “No era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera”, concluyó.