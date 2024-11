Rodolfo Carter asegura que si no hay primarias presidenciales en Chile Vamos irá de candidato al Senado por fuera de la coalición

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dio a conocer su plan B en caso de que en Chile Vamos no defina por medio de una primaria al próximo candidato o candidata presidencial del sector, asegurando que de producirse un “dedazo” que lo deje fuera, irá como candidato al Senado por fuera de la coalición.

En ese sentido, Carter aprovechó la oportunidad para pedirle “a la alcaldesa Matthei que recuerde que hace cuatro años, cuando a ella no la dejaron competir con Joaquín Lavín, reclamó la inexistencia de primarias. Los chilenos no solo esperan respeto, fraternidad, también esperan coherencia. Lo que se pidió hace cuatro años se tiene que cumplir ahora también”.

El exalcalde afirmó que “si Chile Vamos decide aceptar las primarias, como debería hacerlo, voy a competir y tengo fe en que, con la ayuda de los chilenos, ganaremos”.

Sin embargo, Carter añadió que “si mi coalición política tomara la mala decisión de no hacer primarias y recurrir al dedazo, voy a buscar el camino parlamentario, probablemente a través del Senado”, agregando que sería por fuera de la coalición, dejando abierta la opción a una candidatura independiente o por otro partido de derecha, excluyendo a los que conforman Chile Vamos.

“Voy a buscar el camino parlamentario, probablemente a través del Senado. Pero veo muy difícil, improbable, que sea candidato por Chile Vamos”, sostuvo.

Asimismo, el exalcalde de La Florida sostuvo que “la gracia de las primarias es que se discuten ideas, triunfa el mejor, y quienes no ganan, apoyan. Dejen que la gente decida. No opten por el dedazo ni por decisiones a puertas cerradas”.

Carter “no tiene piso”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, en tanto, sostuvo que no hay “ningún candidato que sea capaz de pararse en una primaria de verdad, frente a Evelyn Matthei”.

En conversación con La Tercera, Ossandón agregó que “Carter tiene un problema serio que es demostrar que en el proceso, en la querella que él tuvo, no hubo nada raro. Lo otro es que no tiene piso para ir a una primaria. Por lo menos en Renovación Nacional no tiene piso”.

“En el fondo, hoy en día la única persona que está en posición de una presidencial es Matthei. Pueden pasar muchas cosas, uno nunca sabe, pero Carter no tiene ninguna posibilidad”, sentenció el senador de RN.