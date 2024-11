Gerente General de Enel por masivos corte de luz en agosto: “En Florida (EE.UU.) se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado”

28 de diciembre 2021/Santiago Empresas de servicios básicos extenderán suspensión de cortes de suministro por mora, un mes más se mantendrá suspensión de cortes por no pago de servicios básicos de agua y electricidad anunció el gobierno mientras se encuentra una solución definitiva FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Suspención de cortes por no pago de servicios básicos

En agosto pasado se vivió una crisis en el país después de que un sistema frontal dejó a miles de usuarios sin suministro de servicio eléctrico por días. La lentitud en la reactivación del servicio provocó una ola de reclamos en contra de la compañía de electricidad Enel, y el Gobierno anunció que está evaluando revocar la concesión otorgada a dicha compañía.

El pasado 13 de septiembre , el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió al proceso de caducidad de la distribuidora Enel, la cual ya se encuentra en la segunda etapa que corresponde al informe técnico.

“Este informe técnico, el cual se va a hacer con toda la responsabilidad (...) y que le entregue los antecedentes suficientes al Presidente de la República para tomar la decisión”, informó sobre la posible revocación de la concesión de Enel.

Las declaraciones del gerente general de Enel

En el marco del Capital Market Day de Enel Chile, el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, señaló que estos eventos podrían repetirse, en el caso de que se enfrenten a condiciones climáticas adversas, y comparó lo vivido en Chile al estado de Florida de Estados Unidos, en donde ocurren fenómenos climáticos como tornados y huracanes.

“En Florida se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado, aquí estamos hablando de un país que tiene un tornado tres o cuatro veces al año, entonces es un país que hubiese podido gestionar eventos de este tipo”, señaló.

“El punto es que eventos de este tipo no se pueden gestionar, eso es el tema. Se puede suavizar el efecto, se puede tratar de encontrar la forma para recuperar anticipadamente, pero ¿Qué nos hace pensar que si Estados Unidos no han logrado y no logran desde años gestionando este evento, aquí se puede gestionar?”, añadió Turchiarelli, según lo informado por T13.

De igual forma, el gerente general señaló que no se ha iniciado el proceso de la revocación de la concesión del servicio eléctrico que iba a ser evaluado por el Gobierno del Presidente Boric, quien tiene que emitir un decreto para que se inicie el proceso.

“Estamos tranquilos y confiados en que la situación se solucionará prontamente”, afirmó Giuseppe Turchiarelli.