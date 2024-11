“Tiene un estilo”: Claudio Orrego asegura que ganará elecciones a Gobernador de la RM porque discurso de Francisco Orrego “construye una realidad violenta”

Confiado en que este domingo será el excluyente ganador en la segunda vuelta de las elecciones a Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego aseguró que su triunfo llegará debido a que el liderazgo de su rival en las urnas, Francisco Orrego, es uno que “construye una realidad violenta”, y que mantiene preocupados a varios alcaldes “de izquierda” ante la posibilidad que el panelista del programa Sin Filtros “no les asigne recursos” a sus municipios.

PUBLICIDAD

Fue en conversación con Meganoticias donde el actual gobernador de la RM sinceró los temores que representa la candidatura del abogado derechista para varios jefes comunales partidarios al actual gobierno de Gabriel Boric, y miles de personas que ven en Orrego Gutiérrez un liderazgo enfocado más en las agresiones verbales que en el consenso de políticas públicas en la cartera regional.

La confianza de Claudio Orrego en ganar estas elecciones

“Estoy muy bien, muy feliz por la campaña que tuvimos. Estoy muy en paz también, cuando uno ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha luchado con armas limpias, de respeto, de ideas, de entusiasmo, tenemos una enorme cantidad de gente que se ha sumado como voluntario a repartir volantes en la feria, a los metros, también como apoderados ya que tenemos como diez mil de ellos en la Región Metropolitana, la verdad es que me siento muy contento porque ya no es la campaña donde uno, como candidato, anda empujando, sino que hay mucha gente que está trabajando para que este proyecto de Región Metropolitana y este estilo de hacer política, que es más constructivo, más de colaboración y menos de confrontación, gane hoy día y gane bien”, inició el otrora militante DC.

Creo que vamos a ganar. No sé si será por un voto o por muchos, espero que sea lo segundo, pero creo que vamos a ganar — Claudio Orrego

“Estoy en paz, porque yo creo que vamos a ganar. No sé si será por un voto o por muchos, espero que sea lo segundo, pero creo que vamos a ganar, y creo que es bien importante para nuestra región y para el país también, porque en muchos lugares del mundo está ganando la confrontación. Están ganando muchos liderazgos muy de pelea, de descalificación, de insulto, de decir que esto es una guerra, en el fondo. Y yo creo que no. Aquí no sobran manos, faltan manos”, agregó Orrego Larraín.

“¿Y por qué repito tanto el tema de la confrontación? Porque yo creo que la gente distingue claramente que son dos estilos muy distintos. O sea, yo he visto los videos de mi contendor en su programa ‘Sin Filtros’, donde insulta, donde trata a mujeres, que es una rota, que es una callampera. El lenguaje violento construye una realidad violenta”, alertó.

“Llevo muchos años en el servicio público, desde que era estudiante en el colegio y después en la universidad, y nunca me he referido a alguien que piense diferente de mí con esas palabras. Yo creo que la gente está cansada de la violencia, física o delictual, también la violencia verbal”, apuntó.

“Tiene un estilo que él lo reivindica. Dice: ‘Yo soy frontal’, sí, pero yo puedo ser frontal y puedo ser franco, pero no tengo porqué faltarle el respeto o injuriar a nadie para decir mis ideas”, puntualizó.

“Yo he dado garantías de sobra que puedo trabajar y he trabajado con todo el mundo, que respeto a las personas, porque el trato que nos tenemos las personas que estamos en política es muy importante. Entonces, a mí no me convence este argumento de ‘no, no. Él falta el respeto sólo cuando está en Sin Filtros, pero después va a ser una persona cariñosa, acogedora y transversal’. No poh, uno es el que es, y no como dicen ‘no porque él se ponga una suerte de disfraz de conciliador (…)’. La gente tiene miedo, y a mí me consta que hay alcaldes y alcaldesas, más de izquierda, que tienen temor que como él se ha referido con epítetos tan duros respecto de la gente de izquierda, que si él está en el cargo no va a trabajar con ellos o simplemente no les va a asignar los recursos”, finalizó.