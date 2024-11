“Han ido todos los días, lo que nunca había visto en otra causa”: abogada de Jorge Valdivia reitera que exfutbolista no incumplió el arresto domiciliario

Durante el fin de semana se conoció que el exfutbolista Jorge Valdivia, quien cumple con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las dos víctimas -tras ser formalizado por dos denuncias de violación-, habría incumplido con el arresto, ya que no contestó al timbre cuando lo visitó Carabineros el pasado 21 de noviembre, algo que fue explicado por su abogada, Paula Vial.

En ese sentido, la representante del “Mago” Valdivia, señaló que el exfutbolista estaba durmiendo profundamente cuando lo fueron a controlar, agregando que van “todos los días” y que en todas las ocasiones él ha estado cumpliendo con la medida cautelar decretada por el tribunal.

“Han ido todos los días, lo que nunca había visto en otra causa. Es una posibilidad, no es que sea irregular que Carabineros vaya todos los días a fiscalizar si se cumple o no se cumple una medida cautelar, pero nunca había visto ese nivel de eficiencia”, dijo Paula Vial en conversación con Tele13 radio.

En tanto, al ser consultada sobre el presunto incumplimiento de la medida cautelar de Jorge Valdivia, la abogada explicó que el exseleccionado nacional “llevaba muchísimo tiempo sin dormir. Se durmió profundamente, fueron a las 4:30 de la mañana, y desafortunadamente estaba solo, no escuchó el timbre y no salió a abrir. Al día siguiente presentamos un escrito”.

Abogada habla de la aparición de Maite Orsini en la investigación

Paula Vial además se refirió a la aparición de la diputada y expareja de Valdivia, Maite Orsini, en la investigación, señalando que la fiscalía estaría “farandulizando” el caso.

“La aparición de Maite Orsini en la investigación no tiene ninguna relevancia. Que ellos hayan chateado esa noche no tiene absolutamente ninguna relevancia para efectos de los hechos (...) Esa farandulización del Ministerio Público me parece súper compleja, porque de alguna manera desvirtúa el contenido de las investigaciones, el sentido de estas, la forma seria en que deben ser llevadas, aprovechándose de estas circunstancias”, indicó la abogada de Jorge Valdivia.