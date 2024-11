“Le dije a él que la ayudara, pero no quiso”: Taxista que trasladó a Manuel Monsalve y denunciante hace mea culpa

El taxista que trasladó a Manuel Monsalve y la denunciante la noche del 22 septiembre habló por primera vez a un medio de comunicación y relató parte de lo que fue el viaje, por el cual recibió un pago de 40 mil pesos. Correspondiente $20 mil por la carrera y el resto a modo de compensación por los restos de vómito que dejó la mujer.

Fue en entrevista con 24 Horas de TVN que el hombre recordó cómo fue el viaje con quienes, suponía, eran una pareja e hizo un mea culpa por no haber ayudado de mejor más determinante a la presunta víctima.

Según contó, tal como lo hizo en su declaración, la mujer hizo parar el vehículo en la calle San Francisco y le pide “‘ayuda, no me quiero ir con él’”, a lo que él le indicó que se subiera para poder ayudarla. Pero, Monsalve se instaló inmediatamente en los asientos traseros.

Tras ello, contó que la mujer se introdujo los dedos a la boca para vomitar y él se detuvo en tres ocasiones, producto de su mal estado.

“Vomitó dentro del auto y paramos. Le dije a él que la ayudara, pero no quiso, así que me bajé y le tuve que ayudar a limpiarse... Él me pagó por el tema del lavado del tapiz y todo eso. Me pagó 20 mil pesos al principio, y después me pagó otros 20 mil pesos al final de la carrera”, agregó.

Nuevo registro de Manuel Monsalve y la denunciante saliendo del local de comida (Teletrece)

Taxista realiza mea culpa

“Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla. En ese momento, me ha contraído varias cosas ahora. Pero era de no poder ayudar más en ese momento. Y eso es lo que me da como lata. Al momento pensé que era una pelea como de pareja, pero en ningún momento vi el que la estaba forzando ni nada por el estilo, así por eso es que no me metí más allá tampoco”.

Sin embargo, “ahora claramente las cosas que salen hoy en día puede ser que ella estaba bien presionada mentalmente y yo no me di cuenta de eso”, lamentó.