Corte de Apelaciones revisará medidas cautelares de Jorge Valdivia: Fiscalía busca que el exfutbolista retorne a prisión preventiva

Nuevamente la Corte de Apelaciones de Santiago deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares que pesan sobre Jorge Valdivia, luego que la Fiscalía Metropolitana Oriente apelara a la última resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que resolvió mantenerlo en arresto domicilario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante, tras ser reformalizado por un segundo delito de violación el pasado 19 de noviembre y donde no se acogió la prisión preventiva.

Durante los alegatos de este jueves, se espera que la Fiscalía sume como antecedente el incumplimiento de Valdivia del arresto domiciliario nocturno, luego que la madrugada del pasado 21 de noviembre personal de Carabineros concurriera hasta su domicilio en la comuna de Las Condes para controlar la medida cautelar, sin embargo, los uniformados informaron al Octavo Juzgado de Garantía que el Mago no contestó el citófono ni abrió la puerta.

El exseleccionado nacional, en tanto, informó sobre este episodio que no atendió al requerimiento de Carabineros porque se encontraba durmieno cuando fue la policía y no habría sentido el citófono, agregando que esta información ya fue informada al Octavo Juzgado de Garantía, donde se detalla que las cámaras de seguridad del edificio muestran la llegada de Jorge Valdivia la noche del miércoles 20 de noviembre.

Mensajes a Orsini

A las 22 horas del domingo 20 de octubre Jorge Valdivia comenzó a escribir mensajes a través de Instagram a su expareja Maite Orsini, recriminándola por no haberla saludado por su cumpleaños, el cual celebró la noche anterior. En ese momento, se comunicó con la diputada, mientras hacía ingreso al departamento de la primera joven que lo denunció por violación.

“A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía “me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy enamorado de ti”, declaró la parlamentaria, ante la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el fiscal adjunto Rodrigo Celis, consignó La Tercera.

“(Me escribió) de forma continua e ininterrumpidamente. O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos”.

Además, agregó que mientras chateaban él no le dijo que estaba con otra mujer (cosa que ella supo al ver las noticias), pero sí hubo una frase que le quedó dando vueltas. “Me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentra poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos”.