“Me pareció importante contarle que...”: Maite Orsini confesó a Fiscalía por qué contactó a primera denunciante de Jorge Valdivia

La diputada Maite Orsini reveló a fiscalía por qué motivo quiso contactar y habló con la primera mujer que denunció a su expareja (o actual, no se sabe) Jorge Valdivia por violación, señalando que fue para contarle que esa noche que estuvieron juntos, él le mandó más de 100 mensajes vía Whatsapp.

Así lo reveló el medio La Tercera, señalando que la parlamentaria tuvo que declarar nuevamente, para explicar el motivo de la conversación, la cual se produjo gracias a un amigo en común.

“Casualmente, con la primera denunciante, tenemos un amigo en común, quien nos contactó. Yo a ese amigo le señalé que, si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como, L. le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo”, declaró el miércoles, indicó el citado medio.

Ahora, respecto al motivo que la llevó a comunicarse con ella, confesó que “en dicha conversación, yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues, no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero, me pareció importante contarle que, esa noche, del domingo 20.10.24, Jorge, me mandó cerca de 100 mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante”, explicó a los fiscales.

El video de Maite Orsini

El 25 de noviembre en la noche, Orsini confesó que habló con la joven tatuadora, señalando que “cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante, a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo. Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”, reveló.

De igual forma, tras las críticas recibidas por su actuar, realizó un mea culpa, señalando que “hoy día me han hecho ver que, quizás, en un caso tan complejo como este, lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en fiscalía, cosa que hice voluntariamente”, continuó.

Luego, se refirió sobre la declaración que dio: “Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias. Mi declaración eso sí no fue ni a favor ni en contra de nadie, si no solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó, y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible”.