“Todavía estoy enamorado de ti”: Los mensajes de Valdivia a Orsini durante la noche de la presunta violación

A las 22 horas del domingo 20 de octubre Jorge Valdivia comenzó a escribir mensajes a través de Instagram a su expareja Maite Orsini, recriminándola por no haberla saludado por su cumpleaños, el cual celebró la noche anterior. En ese momento, se comunicó con la diputada, mientras hacía ingreso al departamento de la joven tatuadora que lo denunció por violación.

PUBLICIDAD

“A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía “me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy enamorado de ti” , declaró la parlamentaria, ante la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el fiscal adjunto Rodrigo Celis, consignó La Tercera.

Según explicó, la conversación se extendió durante dos horas, hasta que ella se fue a dormir.

“(Me escribió) de forma continua e ininterrumpidamente. O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos”.

Además, agregó que mientras chateaban él no le dijo que estaba con otra mujer (cosa que ella supo al ver las noticias), pero sí hubo una frase que le quedó dando vueltas.

“Me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentra poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos ”.

Maite revela estado emocional de Valdivia

Tras eso, Maite dejó de leer los mensajes y se durmió, pero él siguió escribiendo un poco más, ya pasadas las 12 horas del lunes 21 de octubre.

PUBLICIDAD

“De esa conversación, a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado”, declaró.

Finalmente, Orsini aseguró que Valdivia no acostumbra a beber alcohol ni consumir drogas, puesto que “él tiene un trastorno alimenticio. Mi impresión es que es casi anoréxico, pues cuenta cada caloría que consume, por esa razón, no suele consumir alcohol. En cuanto a drogas, tampoco, solo esporádicamente marihuana”.