Presidente Boric participa voluntariamente en la entrega de correos electrónicos que denunciante negó haberle enviado

Un “pronto y total esclarecimiento de los hechos” es lo que busca el abogado Jonatan Valenzuela -según expresó en un comunicado- con la diligencia voluntaria que llevó a cabo junto al Presidente Gabriel Boric, respecto de la denuncia que presentó hace dos meses una excompañera de práctica profesional del Mandatario, sobre una supuesta filtración de fotos íntimas que ella mantenía en un pendrive que extravío hace 10 años, cuando ambos estaban en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas.

El abogado del Secretario de Estado, detalló que la tarde del “miércoles 27 de noviembre, S.E. El Presidente de la República Gabriel Boric Font, participó de una diligencia voluntaria en el domicilio particular del abogado que suscribe, en el marco del desarrollo de la investigación liderada por el fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto”.

En el texto se enfatiza que “la diligencia voluntaria, de entrega de antecedentes de correos electrónicos, tiene como objetivo el pronto y total esclarecimiento de los hechos”.

Una denuncia que se desinfla

Pese a la estridencia con que la oposición abordó la denuncia, fueron los propios denunciantes los que se terminaron pisando la cola, en la medida que aparecían dando entrevistas a los medios de comunicación, dejando en evidencia contradicciones respecto a la forma cómo se habrían obtenido las fotos de la denunciante, ya que ella sostuvo en Meganoticias que había sido por medio de un hackeo del entorno del Mandatario, mientras que su abogado y expareja, Jaime García Bozzo, sostuvo a Ex-Ante que había sido por un pendrive que la mujer había perdido en 2014.

Ambas versiones se contraponen con lo informado por el abogado del Presidente y las diligencias que han llevado adelante ante la Fiscalía, en cuanto a la entrega de los correos eléctrónicos que la denunciante le envió al Mandatario entre julio de 2013 e igual mes de 2014, que incluye las fotos que supuestamente se filtraron, y que la mujer negó haberle enviado.

El abogado republicano

Se lavó las manos como Poncio Pilatos. Así actuó el abogado Jaime García Bozzo, en entrevista con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, tras ser sindicado como el defensor de la mujer que interpuso la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric Font por difusión de imágenes íntimas.

Si bien, el día después que se dio a conocer el motivo de la causa, el abogado entregó unas declaraciones revelando que las fotografías habrían sido difundidas luego que se perdiera un pendrive, ahora negó ser el representado de la supuesta víctima, después que se conociera que era su expareja y tiene antecedentes por diversos delitos.

Incluso, la mujer usó un vehículo inscrito a nombre de él para cometer un robo en un servicentro Copec. Delito que fue grabado y difundido por las redes sociales.

En la entrevista lo pusieron en aprietos en su intento por desligarse de la defensa de la mujer que está siendo cuestionada. Nervioso y errático intentó zafar de las preguntas de los periodistas, asegurando que no era su representante, pero sin lograr convencer con sus respuestas.

“Después de lo de ayer me vi un poquito sobrepasado. No tengo idea de si ella ha dado algún tipo de declaración, nada, tengo todo cerrado. Todo lo que es redes sociales lo tengo cerrado. Estoy tratando de bajar un poquito la presión, he escuchado versiones tan descabelladas...nunca dije que quería ser abogado de ella en la causa contra el Presidente”, fueron parte de sus palabras.

Sin embargo, Julio César Rodríguez lo emplazó señalándole que “en la página del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, en el caso robo con intimidación (que protagonizó su ex) tú sales como el defensor privado de esta persona y tú dices que no has sido el defensor de ella. ¿Cómo es posible?”.

Luego, le preguntaron por la tendencia política de la denunciante, reconociendo que “obviamente ella es de derecha”, mientras que él es militante del Partido Repúblicano, tienda de José Antonio Kast, donde dijeron no conocer a Jaime García Bozzo, además de cambiar de parecer respecto de la denuncia, la que ahora consideran poco verosímil.