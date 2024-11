“Primero que todo, decirte que te creo”: Revelan detalles de la conversación que tuvo Maite Orsini con denunciante de Jorge Valdivia

En el reciente episodio de “Only Fama”, se dieron a conocer fragmentos clave de la conversación que la diputada Maite Orsini sostuvo con una de las denunciantes del exfutbolista Jorge Valdivia. Aunque por restricciones legales no se pudo reproducir el audio, los periodistas Michael Roldán y Paula Escobar compartieron los principales detalles de este intercambio, que tuvo lugar tras las polémicas denuncias contra el exjugador.

“No podemos mostrarles el audio, legalmente no se puede, estamos haciendo lo mejor que podemos”, explicó la conductora del programa Fran García-Huidobro. A continuación Michael Roldán y Paula Escobar procedieron a leer algunos mensajes que intercambiaron las mujeres esa noche.

Durante el programa, los panelistas desglosaron el diálogo que, según relataron, se extendió por aproximadamente 15 minutos. “Primero que todo, decirte que te creo”, comenzó diciendo Maite Orsini en la llamada, según lo informado en el programa. Con esta frase, la parlamentaria buscó empatizar y brindar apoyo emocional a la víctima.

“No quiero que me cuentes nada que te pueda hacer revivir esa noche, apoyarte y darte mi solidaridad”, continuó la diputada.

“Él me dice que no podrá estar con ninguna mujer porque todas le recuerdan a mí”

Orsini le habría confesado a la víctima que, durante la noche en cuestión “Jorge me mandó 100 mensajes desde adentro de tu casa. Él no estaba escribiendo cabezas de pescado, estaba consciente”, partió diciendo Maite en la llamada. “¿Desde adentro de mi casa?”, respondió la denunciante.

“Él no me dice que está contigo directamente”, es la respuesta de la diputada, por lo que la denunciante insiste en preguntar: “¿Él te dijo que tuvo relaciones sexuales conmigo?”.

“Él me dice que no podrá estar con ninguna mujer porque todas le recuerdan a mí”, es la respuesta de la diputada. Según Roldán, Orsini habría relatado que Valdivia llegó a calificar como “asqueroso” involucrarse con alguien que no fuera ella y habría afirmado que “Ninguna te llega a los talones”.

Por otro lado, la denunciante aprovechó la conversación para describir el comportamiento del exfutbolista como propio de un estado sicopático. También mencionó un segundo caso de violación, a lo que Orsini habría respondido que lo narrado podría ser “verdad”.

“Maite llamó para ponerla al tanto de una situación personal con su expareja”

La panelista Paula Escobar expresó su opinión sobre la conversación, señalando que Maite Orsini parecía estar más enfocada en compartir sus propias experiencias con Valdivia que en escuchar a la víctima: “De sororidad no consideré poco y nada. Maite llamó para ponerla al tanto de una situación personal con su expareja”, declaró Escobar.

En esta línea, comentó que la respuesta de la denunciante fue breve y escueta, limitándose a frases como “ok”, “sí” y “no”, lo que dejó entrever una posible incomodidad durante el diálogo.

Por su parte, Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia, aseguró que no puede opinar sobre este caso debido a una prohibición legal.