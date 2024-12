Gloria Münchmeyer y presidente Boric: “él sí es de los políticos que este país necesita”

La destacada actriz Gloria Münchmeyer, que por estos días se encuentra trabajando en la obra “Danza Delhi”, del dramaturgo ruso Ivan Viripaev, que se presentará este sábado en el Teatro UC, se tomó un minuto para reflexionar sobre la contingencia del país y expresó lo desencantada que se encuentra de la manera de hacer política hoy en día.

Münchmeyer -de 86 años- señala que dejó de ver y escuchar noticias en su casa, al igual que teleseries y matinales, argumentando que “ya no tengo la fuerza, la cabeza ni el tiempo para cuestionar lo que está pasando. Yo ya hice lo mío. Fíjate que ahora lo veo todo con más distancia, pero tampoco soy indiferente”, según una entrevista concedida a The Clinic.

Si bien la actriz militó en la Democracia Cristiana durante la adolescencia, además de apoyar al gobierno de Salvador Allende, también fue “facilitadora del MIR” durante la dictadura y el año 2000 se sumó públicamente a la campaña de Ricardo Lagos que lo llevó a La Moneda, destaca el medio.

Sin embargo, actualmente Gloria Münchmeyer dice estar desencantada de la forma de hacer política, detallando que “hace más de 20 años que no me siento identificada con un partido político. Ni siquiera entiendo la mentalidad de la política de hoy. No puedo entender lo que pasa en el Congreso, donde masacrar al presidente de turno se volvió un vicio absurdo de nuestros ‘honorables’. Y emplean sus tácticas más deleznables para imponerse e imponer sus ideas en lugar de ser racionales e ir por la vía del diálogo. La política es un juego sucio y del que elegí no seguir siendo espectadora”.

“La derecha lo masacró políticamente”

El próximo año Gloria Münchmeyer cumplirá 60 años como actriz de innumerables proyectos en teatro, televisión y cine, y si bien se muestra desencantada de la política no es “indiferente” a lo que pasa en la contingencia del país.

En ese sentido, la intérprete indicó que ella votó “por Boric pensando que podía haber una salida, pero se lo cagaron a la primera. La derecha masacró políticamente al presidente Boric por su inexperiencia y por su juventud. Hoy, el presidente no puede levantar cabeza, y eso me da mucha pena, porque él sí es de los políticos que este país necesita”.