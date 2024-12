Al primer round y por nocaut: Municipalidad de Maipú da pie atrás y renueva contrato a Martín Vargas

Sin ninguna alusión a lo revelado por Martín Vargas respecto a la forma en que se cursó su despido, la Municipalidad de Maipú -por medio de un comunicado- acusó el golpe del excampeón nacional de boxeo e informó que “ambas partes acordaron la renovación del contrato”, por lo que el sexagenario deportista volverá a “sus labores como monitor de boxeo en el Gimnasio Polideportivo Martín Vargas Fuentes de Maipú”.

Desde el municipio detallaron que “considerando el entusiasmo por continuar contribuyendo al desarrollo deportivo de las y los jóvenes de la comuna, el Sr. Vargas junto con su familia sostuvieron una reunión con la Dirección de Desarrollo Comunitario en la que ambas partes acordaron la renovación del contrato de su trabajo, con el compromiso de garantizar el cumplimiento de sus labores”.

Las razones del municipio

En el comunicado, la Municipalidad de Maipú señala que el exboxeador presta servicios desde el año 2003 “cuando fue contratado para impartir talleres de boxeo, funciones que prestó con intermitencia, asociada en ocasiones, a sus dificultades de salud”.

Respecto a lo señalado por Vargas sobre su despido, el cual se gestionó por WhatsApp y que el exboxeador calificó de “profundamente irrespetuosa e informal” el municipio no dijo nada. Solo señaló que “al considerar que por norma administrativa no es posible financiar servicios que no están siendo prestados, el municipio realizó constantes llamados de atención que derivaron en diversas modificaciones en su contrato, como cambios de recintos deportivos y ajuste de sus tareas, buscando alternativas para que pudiese desempeñar sus labores”.

De igual forma, sostienen que “se ofreció apoyo médico para su pronta recuperación, de manera que el Sr. Vargas pudiese retomar su situación laboral y fuese más compatible con su estado. Sin embargo, por motivos de salud los periodos de ausencia se prolongaron y no se justificaron ante el Departamento de Deportes y Recreación”.

La Municipalidad de Maipú informó también que “teniendo en cuenta el bienestar del reconocido deportista y en virtud de los antecedentes mencionados, propuso como opción brindarle un aporte económico permanente”.