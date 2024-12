Ward apunta a Chadwick y asegura que gestiones para destrabar el proyecto Parque Capital vinieron del exministro y Hermosilla

Versiones contrapuestas declararon ante la Fiscalía Metropolitana Oriente los exministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Felipe Ward -ambos en calidad de imputados por la arista Parque Capital del caso Hermosilla- respecto de los temas que se trataron en la reunión-almuerzo que el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo sostuvo con el destituido ministro del Interior, en su oficina de Alonso de Córdova a mediados de 2020.

Según reveló The Clinic, el exministro del Interior declaró el pasado 18 de noviembre que ese “fue un almuerzo donde conversamos temas exclusivamente políticos, referidos a su reciente traslado desde la Secretaría General de la Presidencia a la cartera de vivienda y como yo veía debía ser su actuar político en dicha cartera, considerando la situación generada por el COVID”.

“Una vez terminado nuestro almuerzo, saliendo de mi oficina, don Felipe Ward saludó a don Luis Hermosilla, no recuerdo si fue en el pasillo o si entró en su privado. Hay que considerar que hacía poco ambos, don Luis Hermosilla y don Felipe Ward habían trabajado juntos en la Acusación Constitucional presentada en contra de mi persona, por lo cual se conocían bastante. El hecho de que don Felipe Ward haya saludado a don Luis Hermosilla no solo es natural, sino que no haberlo hecho habría sido una descortesía”, continuó Chadwick.

“A su pregunta, señalo que como ya referí el objetivo la reunión con Ward, no tenía ninguna relación con Luis, al menos del punto de vista respecto a la agenda de la reunión”, enfatizó.

Finalmente, sobre este encuentro, afirmó no recordar “si don Felipe Ward entró a la oficina de don Luis Hermosilla, creo que no, pero sí que se saludaron. Don Luis Hermosilla le dijo algo así como que tenía que conversar un tema con él, por lo que recuerdo don Felipe Ward le señaló que lo llamara. Ese fue lo que presencie, ignoro completamente sobre lo que pasó con posterioridad”.

Ward apunta a Chadwick y Hermosilla

El exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, sin embargo, declaró ante la Fiscalía que fueron Andrés Chadwick y Luis Hermosilla los que hicieron las gestiones para destrabar el proyecto Parque Capital del Grupo Patio de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff.

Según La Tercera, Ward señaló que tras el un almuerzo que compartió con Chadwick en la oficina que compartía con el imputado del caso Audio, éste lo invitó a reunirse con Hermosilla y, en presencia de Chadwick, el abogado le manifestó “su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital”, agregando que “su solicitud principal fue agilizar y destrabar el proyecto”.

Asimismo, el exministro dijo que “el planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla”.

A su vez, explicó que “es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo”.