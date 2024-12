Germán Codina renuncia a RN y crece posibilidad que compita contra diputada Ximena Ossandón por un escaño en la Cámara

Evitar un enfrentamiento interno con la actual diputada de RN, Ximena Ossandón, sería el trasfondo de la renuncia del exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, a Renovación Nacional. Acto que se habría llevado a cabo en noviembre pasado cuando renunció a la alcaldía, con el objetivo de competir por un cupo en el Congreso en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

PUBLICIDAD

Según La Segunda, la renuncia de Codina al partido se debió a un posible enfrentamiento con Ossandón, actual jefa de bancada de RN, ya que esta situación lo obligaría a competir directamente en una misma lista.

En octubre pasado, el exalcalde de RN señaló a La Tercera que no descartaba “la posibilidad de competir, por ejemplo, en la diputación en mi sector, de mi zona: Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana, todo ese sector”, que corresponde al distrito electoral N° 12 en la región Metropolitana, el mismo cuyo escaño hoy ocupa Ximena Ossandón.

“Como un ratón que arrancó del barco”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, tuvo duras palabras para Germán Codina tras los resultados de la última elección municipal, donde aseguró que la falta de votos a Karla Rubilar es una “tremenda derrota de Codina” y agregando que el triunfo de Matías Toledo es consecuencia de años de trabajo en el territorio, argumentando que “el alcalde (Codina) dejó botado el territorio. Estaba preocupado de ser candidato presidencial y dejó botada la casa”.

En entrevista con La Tercera, Ossandón afirmó que “Codina cuando pierde y hasta el día de hoy, nunca se juntó con Matías Toledo, nunca se quedó ahí para poder darle un sustento y estabilidad a los funcionarios que llevan cuántos años trabajando con él”.

Añadiendo el senador de RN que “éste es como un ratón que arrancó del barco que se estaba hundiendo y los funcionarios sienten desolación”.

Manuel José Ossandón retrucó que Germán Codina “arrancó, si no se quedó, no fue nunca más. O sea, iba a un par de cosas, pero aquí no hubo ninguna reunión formal de él con Toledo para tratar de darle estabilidad y defender a los trabajadores”.