Universidad San Sebastián nuevamente en entredicho: exdecano de derecho desmiente haber solicitado la contratación de Manuel Guerra

Luego que se conociera de los 17 millones de pesos que recibía mensualmente Marcela Cubillos de la Universidad San Sebastián (USS) por realizar clases en la escuela de Derecho, lo que derivó en la renuncia de Andrés Chadwick de la presidencia de la junta directiva, nuevamente el plantel privado se encuentra en entredicho.

Esta vez, los cuestionamientos surgen en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, por eventuales delitos cometidos por el exfiscal Manuel Guerra, los cuales se desprende de los chats que el expersecutor mantenía con Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva y formalizado por delitos de corrupción.

Guerra, al igual que Andrés Chadwick y Felipe Ward -ambos imputados en la arista Parque Capital del caso Hermosilla-, trabajaba en la Universidad San Sebastián, razón por la cual el pasado 28 de octubre el plantel privado envió al fiscal Carrera una declaración sobre como se concretó la llegada del exfiscal a la escuela de Derecho, justo un día después de que este renunciara al Ministerio Público.

Según publicó The Clinic, en el oficio la Universidad San Sebastián señala que “la contratación de don Manuel Antonio Guerra Fuenzalida fue a solicitud del Decano de la Facultad de Derecho de la época en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Académico”. Sin embargo, esto fue descartado por José Hipólito Zañartu.

Exdecano desmiente versión de la USS

Según una entrevista del mismo medio, el entonces decano, José Hipólito Zañartu, desmintió la versión entregada por la Universidad San Sebastián a la justicia, señalando que “cuando hay requerimientos de profesores nos llegaban ciertas recomendaciones para contratarlos, y uno si tenía la vacante, efectivamente los contrataba, si tenía el requerimiento. Pero uno no intervenía directamente en la solicitud de los profesores con nombre y apellido”.

Consultado respecto de quién fue la persona que solicitó la contratación del exfiscal Manuel Guerra, señaló que “eso se manejaba a nivel de otras esferas, porque no hay que olvidarse que yo fui nombrado decano en 2020. Fui decano en pandemia, todo el 2020 y prácticamente el 2021 entonces ahí la situación normal de funcionamiento varió mucho, porque era todo prácticamente teletrabajo. ¿Efectivamente él llegó cuando yo era decano? Sí, yo era el decano. Ahora, ¿Yo solicité con nombre y apellido la contratación a Manuel Guerra? No. ¿Quién la solicitó? No tengo idea.