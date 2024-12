“Se la llevó a su departamento con mentiras”: Madre de la menor que denunció por violación a Valentín Vidal alza la voz tras libertad del jugador

Durante la jornada de este viernes se dio a conocer que el futbolista de la Unión Española, Valentín Vidal, quedó en libertad luego de haber sido detenido la presunta violación a una niña de 13 años que se habría efectuado en su departamento.

Según la Fiscalía Centro Norte, el jugador no quedó con medidas ya que “por ahora, los antecedentes reunidos no permiten imputar algún delito”.

En este contexto, es donde la madre de la menor opinó sobre la decisión de las autoridades y criticó la decisión de la justicia de no formalizar al jugador.

“Quedamos en shock porque resulta que la formalización supuestamente era hoy y la libertad se la dieron ayer (viernes) esperando que Sofía atestiguara y a él lo dejaron en libertad. Es un secuestro, él la sacó del colegio, la retiró y se la llevó a su departamento con mentiras”, aseguró en una conversación con T13 Finde.

En los registros del establecimiento de la menor de edad se ve cómo aparece el defensa con el objetivo de retirar a la menor de 13 años, haciéndose pasar por un familiar de la niña.

“Fue todo tan repentino. Fue en el momento en que iban saliendo los niños, ellos se saltaron todos los protocolos (el colegio), le creyeron… él dijo que era un primo”, explicó la progenitora.

No se rendirán

Tras las pericias que le realizó el SML, la niña no se ha referido al tema: “Mi hija no habla nada. No quiere hablar del tema. Nos dimos cuenta por las redes sociales, por las conversaciones que ellos tenían... no puede ver televisión, no puede tener teléfono, no se le habla del tema. No tiene mucha idea de que esto es mediático”, sostuvo la madre.

Esos sí, aclaró que “si hubieron tocaciones, si pasaron otras cosas”.

Finalmente, la madre de la menor aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias legales, a pesar de que Valentín Vidal no haya llegado a ser formalizado, por ahora, por el Ministerio Público.

“Voy a llegar hasta las últimas. No voy a dejar que esto siga pasando. Para mí es un enfermo, ya del hecho de haberla ido a buscar al colegio, y haber visto que era una niña chica menor de edad él pudo recular, pero él siguió con esto”, expresó.