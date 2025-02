“No a la canción blasfema”: Grupo de fieles católicos protestan en la Municipalidad de Viña del Mar por la canción que representará a Chile en el Festival

Faltan cuatro días para que comience una nueva edición del Festival de Viña del Mar, y en la competencia internacional ha generado revuelo la participación de Dani Ride con su canción “Infernodaga”, la cual ha sido duramente criticada por distintos actores de la Iglesia Católica de Chile.

PUBLICIDAD

Sin ir más lejos, hace algunas semanas, Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, mediante su cuenta de X (exTwitter) catalogó a la canción como “la decadencia en todo su esplendor”. Además, aseguró que “una blasfemia representará a Chile en el Festival de Viña 2025″.

Pero en horas de este 19 de febrero, un grupo de católicos, frente a la Municipalidad de Viña del Mar, se manifestó en contra de la canción de Dani Ride. Esta protesta fue convocada a través de redes sociales bajo el lema “Basta de insultos”.

En dicha movilización estuvieron presentes la abogada Marcia Marchant y una agrupación de católicos locales, quienes calificaron esta producción musical como una “blasfemia” y un “ataque contra la fe y la Iglesia”.

“Por un Chile con valores” y “No a la canción blasfema del festival”, decían carteles que se dejaron ver en un video compartido en X por un usuario. También, varios de los feligreses tenían banderas chilenas, al mismo tiempo que cantaban canciones religiosas y recitaban oraciones como protesta.

Por su lado, la letrada emplazó a la jefa comunal de la Ciudad Jardín: “Bajo ninguna circunstancia tienen el derecho de pasarnos a llevar, como lo están haciendo ahora. Macarena Ripamonti, tienes muy claro que blasfemar como lo estás haciendo es pecado , seguramente tú no crees en Dios, menos en la Virgen”.

“Porque una persona creyente, independiente que no crea en Dios o que no crea en particular en la Virgen, por el solo hecho de ser humanos y respetarnos, jamás aceptaría una canción y decir que aquella nos representa como país, como ciudad: eso es total y absolutamente falso”, continuó.

PUBLICIDAD

Luego, en su mensaje a la edil viñamarina, Marcia agregó que “alcaldesa, nosotros le dimos poder: está acá porque así lo mandata la comuna de Viña del Mar. Usted, señora alcaldesa, es solo una funcionaria más que está mandatada, en este caso, por todos y cada uno de los acá presentes y muchos más. Usted tiene la obligación de deberse a la comuna, no nosotros a usted”.

“Nosotros somos el soberano amparado por Dios y la Virgen, y usted está sometida al pueblo de Viña del Mar y a todo Chile”, cerró así Marchant.