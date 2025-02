Periodista que realizó polémica entrevista a Javier Milei reconoce que se equivocó al aceptar censura: “Me faltó firmeza para mandarlos a la mier***”

El periodista argentino Jonatan Viale, protagonista de la entrevista que un canal de noticias argentino le realizó al presidente Javier Milei en medio de la polémica del mandatario con la criptomoneda $LIBRA, se defendió de las críticas y aseguró que le “faltó firmeza” para evitar que las autoridades gubernamentales le censuraran una pregunta.

PUBLICIDAD

El registro se viralizó en redes sociales cuando los usuarios se dieron cuenta de la intervención de un funcionario público, el asesor Santiago Caputo, quien tras una pregunta del periodista a Milei pidió cortar dicho material, que finalmente quedó testimoniado en el material publicado por el canal TN a su canal de YouTube.

La censura a Viale en entrevista a Javier Milei

“Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa”, indicó Viale, quien al iniciar su programa en la señal televisiva reconoció que tras el bochornoso episodio incluso pensó en quedarse en su casa “tranquilo y tapado (en la cama)”, para enfrentar las críticas.

“Acá estoy, por respeto a ustedes (televidentes), y les quiero decir que ‘ni en pedo’ los voy a defraudar. No me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, de mala leche, que quieren destruir mi credibilidad”, dijo.

Tras ello, el comunicador reconoció el error de permitir la censura a su entrevista. “¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: ‘Ah, por un quilombo judicial’, y acepté sacar esa parte. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué”, aseveró.

“Me faltó firmeza para mandarlos a la mier***. Tuve miedo que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre”, agregó Viale, quien insistió en que su entrevista al presidente transandino bien pudo haber terminado de una forma distinta si es que no hubiera cedido a la presión del Ejecutivo.

Solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre — Jonatan Viale

“Ayer (domingo) había sido una entrevista muy interesante y se cag*** al final. ¿Por qué? Porque no tuve la firmeza de echar a la mier*** a Santiago Caputo”, insistió el periodista argentino, quien aseguró que su reacción no fue porque estuviera “al servicio del poder”, como le cuestionaron sus críticos, ya que aseveró que “me chupan un huevo los políticos, todos”.

PUBLICIDAD

“Tengo el privilegio de haber nacido en una familia espectacular que me criaron con valores. Nunca tuve una posición económica que me permitiera ceder a presiones. Me fui de muchos lugares por no hacer lo que los políticos decían. Tener que explicar esto es una mierda, pero lo haré de nuevo. Jamás toqué un peso de este Gobierno y de nadie”, puntualizó.

“Me tienen que matar para sacarme del periodismo. Es lo único que sé hacer bien”, finalizó.