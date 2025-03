“He actuado en todo momento apegada a la ley”: Karol Cariola dijo desconocer investigación que la vincularía al caso Sierra Bella

Luego que la Fiscalía Regional de Coquimbo informara que en el marco de las diligencias del caso Sierra Bella la Policía de Investigaciones (PDI) incautó especies desde la casa de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, la parlamentaria comunista se refirió al allanamiento que llevó a cabo la policía civil.

PUBLICIDAD

La diputada Cariola sostuvo que “habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”.

La parlamentaria del PC añadió que “por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”.

Finalmente, Cariola aseguró que “como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”.

Diligencia de la Fiscalía

El Ministerio Público informó por medio de un comunicado que “las diligencias consistieron en la incautación de especies electrónicas, entre ellas un notebook y un teléfono celular, y se efectuaron con total apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de las personas involucradas”.

Por otro lado, indicaron que “el procedimiento se ejecutó sin inconveniente alguno y con la colaboración del entorno familiar de la parlamentaria”.

Hay que recordar que este lunes la parlamentaria publicó en su cuenta de Instagram que nació su hijo en común con el también diputado Tomás de Rementería.

Respecto a la investigación, esta se encuentra abierta y en proceso de reunión de antecedentes. La diligencia correspondió a una orden de entrada y registro, derivada de la investigación sobre la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago mientras era alcaldesa la comunista, Irací Hassler.