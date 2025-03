Fiscalía toma el guante tras críticas por allanamiento a la casa de la diputada Karol Cariola posparto

El allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC), en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, desató una ola de críticas debido al momento en que se realizó: el mismo día en que la parlamentaria dio a luz a su primer hijo.

Desde distintos sectores políticos y sociales han cuestionado la decisión de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), exigiendo explicaciones sobre la oportunidad de la diligencia.

Por tal razón, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, salió a dar explicaciones por la diligencia que ordenó a la PDI en el marco del caso Sierra Bella.

Según detalló el persecutor, “era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”, consignó La Tercera.

El fiscal detalló que la solicitud de allanamiento a la casa de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados ingresó al tribunal el jueves y el viernes se aceptó.

Cooper sostuvo que “hubo un tema técnico por el cual la PDI no pudo ingresar el sábado. Y como se hace en todos los casos, este no es especial, se decidió monitorear el departamento de la imputada. Fue así como la policía ingresó a las 7:00 AM del lunes, recién ahí se enteraron que la diputada no estaba en su hogar y se había trasladado a un centro asistencial”.

Sobre la condición de embarazo de la parlamentaria comunista, Cooper respondió “aquí lo que mira el Ministerio Público no es el estado de salud de una persona, porque si fuera por eso, no podríamos perseguir ningún caso que involucre a una persona embarazada o enferma”.

Además, el fiscal señaló que “tenía que darle acceso a los intervinientes del caso Sierra Bella de un informe de la PDI, el 487. Ese informe contenía información que daba origen a esta investigación y si bien había dispuesto no entregar esa información a los otros querellantes del caso, sí debía hacerlo a la defensa de la exalcaldesa Irací Hassler y eso pondría en peligro el éxito de la diligencia dado el nexo entre ambas".

El fiscal regional de Coquimbo agregó que “la idea original era efectuar la diligencia el viernes pasado, pero la orden no salió hasta ese día y por ende instruí que fuera el sábado o lunes a primera hora”.

“Acá hay un tribunal que revisó los antecedentes y nos dio la razón, el tribunal también sabía de la situación del embarazo y de quién era la imputada. No hay un trato distinto, hay un trato de igualdad ante la ley y es una investigación que está comenzando y que para avanzar y no entorpecerse era necesario hacer lo que se hizo el lunes”, sostuvo Cooper.