Tomás Vodanovic volvió a apuntar contra la gestión de Cathy Barriga: “Llegamos a una muni que estaba destruida en todo sentido”

A las graves acusaciones que enfrena la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se suman las críticas que recibió por parte de su sucesor y actual jefe comunal Tomás Vodanovic.

La política fue tema en su reciente participación en el programa “La Divina Comida”, donde volvió a carga contra la gestión de la exfuncionario, quien volvió al penal de San Miguel para cumplir la prisión preventiva investigada por fraude al fisco.

Si bien no es la primera vez que Vodanovic apuntó contra la gestión anterior, esta vez enfatizó en el estado de la municipalidad al momento de asumir el cargo en 2022.

24 DE NOVIEMBRE DE 2024

"Pero también nos pasa que nosotros llegamos a una muni que estaba destruida en todo sentido, con un déficit de más de 30 mil millones, con un desorden administrativo interno brutal, con una rotación de cargos, con denuncias de maltrato“.

Luego se negó a evadir las irregularidades detectadas que mantienen en el ojo del huracán a la exfuncionaria Barriga.

"...yo no puedo mirar para el lado, hacerme el loco, tapando. Y no es en ánimo de revancha, ni odio, para nada, si eso no es lo que me moviliza, pero si yo no denuncio un delito, me convierto en cómplice de ese delito".

La querella contra Joaquín Lavín León

Tomás Vodanovic presentó una querella contra el diputado Joaquín Lavín León , además pareja de la exalcaldesa Cathy Barriga, por supuesto fraude al fisco y tráfico de influencias.

“Mi deber como alcalde es perseguir a todos los responsables de los graves hechos de corrupción ocurridos en Maipú“, comentó en sus redes sociales. Lavín León negó las acusaciones y aseveró que se tratan de una estrategia política.

”Si ustedes empiezan a buscar, son un montón”, dijo en referencia a las denuncias en su contra que han resultado infundada, comentó.