Nicolás Cataldo y definición presidencial del PC: “Tiene que tributar a la mayor unidad posible del sector y al máximo rendimiento electoral”

Luego de la renuncia de Carolina Tohá al ministerio del Interior para asumir una candidatura presidencial y las declaraciones horas después de la expresidenta Michelle Bachelet insistiendo en que no iría como abanderada, reconfiguraron el escenario electoral dentro del oficialismo que veía en la exmandataria la carta ideal para mantenerse en La Moneda.

De esta manera, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista han indicado que llevarán su propio candidato presidencial ante una eventual primaria, mientras en el Frente Amplio aún dirimen qué hacer.

Más allá de las definiciones, en el PC ya suenan algunos nombres como posibles presidenciables: el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy formalizado por eventual corrupción, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a quien se le atribuye gran parte del mérito de sacar adelante la reforma previsional.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló a Publimetro que lo que los partidos deben “calibrar” es el objetivo principal de ganar la elección presidencial en noviembre próximo, teniendo en el centro la unidad del sector.

Además, el ministro PC dijo haber construido “una relación fraterna” con la candidata opositora, Evelyn Matthei, mientras estuvo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

¿Espera que el Partido Comunista lleve un candidato o candidata a la primaria del oficialismo?

Esa es una reflexión que tiene que hacer el partido, pero entiendo que sí.

Pero creo que cualquier decisión que tome el partido, y no solamente el PC todos los partidos oficialistas, tienen que tributar a un objetivo esencial que es la mayor unidad posible dentro del sector y el máximo rendimiento electoral pensando en las elecciones del mes de noviembre. Si eso es con un candidato del PC, es una buena decisión. Si es sin un candidato del PC, también es una buena decisión, lo importante es el propósito central y objetivo principal y eso es lo que los partidos tienen que calibrar.

Como soy ministro de Estado no tengo la posibilidad de deliberar regularmente con las directivas que están en eso, porque además no es mi propósito y estoy con la cabeza metida en el inicio del año escolar y los temas legislativos, así que no tengo cómo saber cuál es la decisión más adecuada, pero confío en los partidos que van a ser capaces de ponerse de acuerdo.

¿Cómo ve a la candidata Evelyn Matthei, la misma que hace algún tiempo valoraba su labor como Subdere pese a ser militante del Partido Comunista?

Una cosa es lo que la política obliga, sobre todo en contextos electorales como éste, que no comparto y trato de no moverme en esos códigos pero lo entiendo, pero otra cosa es la persona. Efectivamente con Evelyn Matthei, con quien hemos logrado construir una relación que no es cotidiana pero que si ha sido fraterna, de harta escucha, ha sido de desprejuiciarnos mutuamente a propósito de nuestros orígenes, ha sido buena y ha permitido viabilizar hartos elementos que hoy están ocurriendo y que no habrían ocurrido si es que no se hubiesen construido esas relaciones de confianza.

Por ejemplo, el acuerdo que hicimos cuando era Subdere con el Gobierno de Santiago y la Municipalidad de Providencia por el eje Alameda-Providencia que hoy se está construyendo. Esas son las cosas que marcan.

¿Y no le importa que después en la crítica pública Matthei apunte al Partido Comunista como prácticamente el causante de todos los males del país?

Bueno, probablemente mi partido también considera que el de ella (UDI) también es lo mismo, por eso es que tiene mucho más valor cuando uno es capaz de dialogar y tender puentes con el otro sector, me parece que la política se trata de eso, se trata de ir rompiendo las barreras de lo posible, se trata de ir construyendo relaciones que son improbables, porque de otro modo el país no avanza.

Cualquier gobierno, sea el que sea el que gane las próximas elecciones en noviembre va a requerir vínculos y puentes en algún minuto con su oposición, y si esos vínculos y puentes no están, no existen, lo que limitamos es que la democracia resuelva los problemas de la gente y si la democracia no es efectiva, comienza a ser viable para algunos pensar en algo diferente a la democracia como forma de resolver nuestros problemas y es ahí donde yo no estoy disponible.

Por eso creo que el ejercicio de generar relaciones, sabiendo cuáles son nuestras diferencias, porque esto no significa ni subordinación ni nada por el estilo, tengo claro cuáles son mis objetivos y propósitos, probablemente ella también, y ninguno de los dos intenta convencerse de nada en términos estratégicos, pero sí somos capaces en ponernos de acuerdo en cómo resolver el eje Alameda-Providencia que es algo que beneficia a la ciudad de Santiago. Por qué no lo vamos a hacer, solo porque yo soy comunista y ella es UDI. Me parece que ese es el problema de la política hoy por hoy y tener la posibilidad de dar una señal distinta de hacer las cosas es bueno y ojalá que sea un ejemplo para el país.

Caso Monsalve y política ficción

En septiembre de 2022 usted estuvo a punto de reemplazar a Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, pero unos posteos antiguos en tuiter sobre Carabineros lo impidieron.

¿Ha reflexionado alguna vez que si se hubiera realizado ese cambio en el gabinete, quizás el Gobierno se habría evitado el gran problema que generó la denuncia en contra de Manuel Monsalve?

Me encanta la ficción, pero no para hacer política. Por lo tanto, como no fue, no sabemos qué pudo haber ocurrido.

Creo que la oposición ha sido consciente de que yo no soy precisamente una persona inflexible o incapaz de dialogar, todo lo contrario. De hecho, hemos logrado construir una relación con una parte de la oposición que probablemente en el tiempo nos habría permitido conducir la Subsecretaría del Interior tal como el presidente lo instruyó en su minuto.

Ahora, las condiciones políticas en ese minuto no estaban y era mejor no perseverar en algo de esas características y el presidente optó por asignarme otra tarea que fue incorporarme como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Todo lo que pudo haber ocurrido en el ejercicio de subsecretario del Interior es algo que en realidad nadie va a saber nunca porque no lo hice, no lo ejercí, y todo lo que pueda haber ocurrido en las conductas particulares de cada persona, podrían haber ocurrido en cualquier otro contexto. Por lo tanto, no sé si ese elemento, de haber reemplazado o no a cualquier persona en su cargo, habría evitado que otros sucesos ajenos a lo laboral hubiesen ocurrido como ocurrieron, así que prefiero no elucubrar, porque en realidad es ficción.

Lo que sí sé, es que me permitió desarrollar una actividad que valoro mucho y que se va con un gran pedazo de mi corazón tomado, como fue ser subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y esa sí fue una consecuencia de no haber sido subsecretario del Interior. Ahora soy ministro de Educación que es algo que me llena de felicidad y orgullo como profesor. Así que, solo me han pasado cosas buenas por no haber asumido ese cargo.

Agenda Confech

¿Qué análisis hace del rol que ha tenido la Confech en estos años, donde evidentemente ha ido perdiendo relevancia?

No sé si no tiene un rol o está en una irrelevancia, de hecho nosotros nos relacionamos regularmente con la Confech, como lo hacemos también con el Colegio de Profesores, con los asistentes de la educación, con todos los actores gremiales del sistema. Pero yo diría que la agenda del Confech es muy clara y si bien nosotros no estamos intentando representarla, si creo que coincide en una parte significativa.

O sea, el tema del FES y el fin al CAE es parte de la agenda del Confech, no ahora, históricamente. Los que éramos después del 2005 dirigentes estudiantiles la tuvimos en nuestra agenda.

¿Pero en esa época era la Confech la que impulsa las demandas públicas para que el poder político las asumiera?

Al parecer hay una coincidencia, por que nosotros estamos impulsando una agenda que aparece relacionándose con la agenda de la Confech, ahora no en un cien por ciento.

Por otro lado, hay otras agendas que quizás son más invisibles y no tienen tanto espacio en la prensa y que son muy importantes, por ejemplo, el caso de salud mental, la situación de los campus clínicos en el área de la salud, son aspectos que estamos trabajando también.

Mejorar los servicios de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), la beca BAES fue una demanda del Confech que al principio del Gobierno nos hicimos cargo de ella, y de hecho han aumentado sus valores que históricamente no habían sido reajustados, llevábamos más de 10 años con la beca de alimentación a la educación superior sin ningún ajuste. Entonces, han habido elementos, lo que pasa es que ha habido una diferencia sustantiva y les hago una invitación a analizarlo.

Seguramente este año vamos a tener movilizaciones como todos los años, pero han sido locales, no hemos tenido movilización nacional, porque ha habido una capacidad de dialogar con los movimentos sociales vinculados a educación, en el que no abordando todas las demandas que ellos tienen sí hay un diálogo honesto, franco, que se hace cargo de los temas centrales como parte de nuestra propia agenda y porque lo vemos como un problema del sistema educativo.

También hemos resuelto problemas históricos. Por ejemplo, con los profesores sin ir más lejos hace poquito logramos aprobar la ley que repara la deuda histórica, que es histórico como lo dice su nombre. Pasaron 43 años, se discutió en sucesivos gobiernos, por primera vez se coloca una propuesta en la mesa y se logra materializar como ley.

¿Cree que la reforma educacional de Michelle Bachelet terminó matando la agenda de la Confech?

No, porque todavía persisten elementos que están también en la agenda de los movimientos sociales y que también nosotros coincidimos que es necesario avanzar en ella, aunque por la complejidad uno tiene que pensar si es que vamos a ser capaces en lo que queda de Gobierno en poder materializarlas como, por ejemplo, los cambios a los sistemas de financiamiento, no solamente en educación escolar, también en superior estamos con el FES y en educación parvularia donde tenemos un problema con el sector VTF, que también es parte de lo que hemos conversado con las trabajadoras VTF y con ese mundo. Claro, ahí no hay centros estudiantes porque son párvulos, pero con las trabajadoras se está desarrollando un trabajo, al igual que con el Banco Mundial, estamos analizando de qué manera nos hacemos cargo de esas brechas donde efectivamente se genera distorsión en el sistema.

Entonces, diría que la agenda mantiene elementos estratégicos que complementan las reformas que se hicieron hace algunos años atrás en el Gobierno de la presidenta Bachelet, como, por ejemplo, ir mejorando los sistema de financiamiento.