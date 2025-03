Diputado De Rementería denuncia que la PDI estaba afuera del hospital cuando Karol Cariola daba a luz

El diputado Tomás de Rementería (PS) calificó como un “descriterio total” el allanamiento realizado en su vivienda el pasado 2 de marzo, mientras su pareja, la diputada Karol Cariola, se encontraba en trabajo de parto.

PUBLICIDAD

Según relató De Rementería, ese día se encontraban en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde Cariola dio a luz a su hijo Borja. Aproximadamente dos horas después del nacimiento, el parlamentario recibió una llamada de su madre alertándole que la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraba en su domicilio.

“Mi mamá es adulta mayor, estaba con mis dos hijos de 3 y 8 años. Llegan y dicen que tienen que entrar y que si no abren, van a entrar a la fuerza”, explicó De Rementería en conversación con Tele13 Radio. El diputado indicó que tras recibir la llamada, se comunicó con un subcomisario de la PDI, quien le informó que había una orden judicial para realizar la diligencia.

“Le digo lo que está pasando, me voy con el traje quirúrgico puesto”, detalló. Al llegar a su domicilio, fue informado de que un vehículo de la PDI se encontraba también fuera del hospital. “Me parece muy dudoso cuando el fiscal Cooper dice que desconoce la situación”, cuestionó De Rementería.

“Le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija”

El diputado denunció además que los funcionarios intentaron incautar el teléfono de su hija de tres años. “Señalaban que al no tener chip o al no estar prendido, no podían prever que era de una niña. Le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija”, sostuvo.

De Rementería manifestó su preocupación por el momento en que se llevó a cabo el operativo. “El fiscal Cooper tenía esta información hace un año, decide especialmente este momento, sabiendo que era un hecho público y notorio de que Karol Cariola estaba embarazada”, afirmó.

El parlamentario enfatizó que el allanamiento puso en riesgo la salud de su pareja e hijo recién nacido. “Karol Cariola y mi hijo podrían haber tenido graves problemas de salud. El puerperio es un estado especial, reconocido por estudios científicos, donde la mujer está en su estado más vulnerable por un tema hormonal”, advirtió.

PUBLICIDAD

Finalmente, De Rementería informó que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a lo que considera una vulneración grave de sus derechos. “Hay una afectación a Karol Cariola, a tres menores y a personas adultas mayores”, concluyó.