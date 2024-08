¿Quién es Tomás de Rementería? El Parlamentario del PS que se prepara para ser padre con Karol Cariola

El mundo político chileno se conmocionó esta semana con la noticia del embarazo de la diputada Karol Cariola, quien compartió en redes sociales que está esperando un hijo junto a su pareja y también diputado, Tomás de Rementería. La noticia no solo generó una avalancha de felicitaciones, sino también un renovado interés en la figura del legislador socialista.

“Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, anunció este martes la Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.

¿Quién es Tomás de Rementería?

Tomás de Rementería, de 37 años, es un diputado del Partido Socialista (PS) que representa al Distrito 7 en la Cámara de Diputados. Nacido en Viña del Mar, proviene de una familia con una larga trayectoria en la política. Su padre, Tomás de Rementería Durand, es un conocido empresario gastronómico y fundador del Partido por la Democracia (PPD), además de haber sido concejal en Viña del Mar.

El diputado de Rementería cuenta con una sólida formación académica: es Máster y doctorando en Derecho Público, lo que le ha permitido tener un destacado desempeño legislativo desde su elección en 2021.

En el ámbito personal, Tomás de Rementería tiene dos hijos de su anterior matrimonio. Con la llegada de su tercer hijo, fruto de su relación con Karol Cariola, el parlamentario se prepara para una nueva etapa en su vida familiar. Sobre este nuevo capítulo, Cariola comentó en su cuenta de Instagram: “Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”.

Un detalle curioso que ha circulado en redes sociales tras el anuncio es un antiguo post de Tomás de Rementería, de hace una década, donde elogiaba a su ahora pareja, destacando que “se ve bien”. Este gesto ha sido interpretado por algunos como un indicio temprano del vínculo que hoy los une y que se ha consolidado con la noticia de la futura llegada de su hijo.