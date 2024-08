“Cuando comenzó su relación con Karol Cariola...”: expareja de diputado De Rementería sale al paso de antiguos mensajes en redes sociales

“Quiero agradecer las múltiples palabras de cariño que me han llegado”, así comienza un “hilo” que la abogada María José Escobar, se vio en la necesidad de publicar en su cuenta en la red social X (antes Twitter), sobre la relación que tiene actualmente con su expareja y padre de sus hijos, el diputado Tomás de Rementería y su actual pareja, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola.

Todo lo anterior, después de que durante la tarde de este martes 13 de agosto, la parlamentaria contara públicamente que tiene tres meses de embarazo y que está muy feliz con la noticia.

Así, luego de dicha publicación, la abogada y expareja del parlamentario De Rementería comenzó a recibir múltiples mensajes de apoyo en redes sociales -que ella no solicitó-, donde se citaban antiguos mensajes en su cuenta de X.

“En el día del ex, le pido una foto con mis hijos, porque les toca con él, y me manda una de mi hija con la nueva pareja de él, con quien me engañó... además lo encuentra lindo”, dice uno de los mensajes que algunos cibernautas revivieron y que la abogada salió a explicar durante la jornada de este miércoles 14 de agosto.

Capturas de X

“Estamos separados hace dos años...”

Así, luego que se divulgaran esos mensajes, la abogada decidió salir al paso y entregar su versión sobre la actual relación que tiene tanto con su expareja como con la diputada Cariola.

“Quiero agradecer las múltiples palabras de cariño que me han llegado, pero quiero aclarar que con @TDRementeria estamos separados hace 2 años. Cuando comenzó su relación con @KarolCariola me enteré, así como también de su embarazo”, comenzó indicando en el hilo de X.

Luego añadió que “Tomás ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades como padre, y Karol ha sido muy buena con mis hijos. Toda separación es dolorosa, sin embargo tenemos una relación cordial y de apoyo con Karol y con Tomás nos respetamos como padres y compañeros políticos”.

Finalmente, escribió que “quiero aclarar que yo soy abogada, principalmente en vulneración a mujeres y niños. Los casos expuestos son causas particulares que llevo. Además aclarar que el 2023 estuve muy enferma, lo que me causó una depresión. Sin perjuicio de eso, queda Cote para rato! Abracitos Miles”.

Pese a todo, hubo quienes siguen sin creer en esa versión y siguieron enviándole mensajes de apoyo a través de redes sociales.