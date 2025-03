“Me arrepiento”: Mujer revela por qué se ensañó con su conserje y le pegó con una pala en ropa interior

Durante el fin de semana la imagen de una mujer en ropa interior golpeando a un hombre en el hall de un edificio en Independencia, generó la indignación generalizada.

Se trata de una residente colombiana que agredió con una pala en al conserje, luego de ser interrumpida en el departamento donde compartía con un vecino, quien, aparentemente le estaba siendo infiel a su pareja.

En primer lugar habló el hombre agredido, quien relató el momento de furia y ahora fue el turno de ella de contar por qué se ensañó con el trabajador, a quien lo culpó de acosarla con comentarios subidos de tono.

“Es verdad, estaba compartiendo (con su vecino), pero eso es tema de mi vida personal. Yo sólo estaba compartiendo, entonces él me pregunta acerca de esa situación, y yo le digo que esa es mi vida privada, que no tengo por qué darle explicaciones”, señaló.

Además, agregó que “recibí muchos supuestos halagos que para mí no eran, porque yo no los andaba buscando”, dijo como a modo de justificativo de la agresión.

De igual forma dijo estar arrepentida por el ataque, aunque los residentes pidieron su salida del inmueble y el pago de una multa cercana a los 200 mil pesos.

¿Qué dijo el conserje?

“La residente que me agredió estaba en otro piso, con otra persona, con el esposo de otra mujer. La mujer la atrapó, ella bajó y va a encararme, diciendo que yo había sido el que la había denunciado a la esposa o algo así”, contó a CHV Noticias.

“Luego nos dicen que estaba en la conserjería en ropa interior en el fondo del edificio, tratando de romper unas máquinas que tenemos, y unos vidrios. Yo voy y le digo que por favor pare, que se vaya a su departamento, me devuelvo a la conserjería y ella minutos después llega a la conserjería y me empieza a agredir sin razón”, señaló.

El ataque le provocó heridas leves. “Me golpeó en el brazo y no sé con qué objeto en las costillas, y me hizo una herida. Yo lo que hice fue subir a ver lo que era el desorden y nada más. Ni siquiera sabía que era ella quien estaba”, relató el trabajador.