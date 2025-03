Jaime Mulet cuestiona veto de la DC al PC y de Tohá a Jadue en primarias oficialistas: “No comparto esa idea”

Esta tarde continuaron las negociaciones de cara entre los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana (DC), de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo y donde aún queda por definir cuántas primarias se harán en el sector, luego que el presidente de la DC, Alberto Undurraga, vetara competir con el Partido Comunista (PC).

Postura que también adoptó la candidata del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, pero respecto de una de las eventuales opciones del PC, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El diputado y candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, conversó con Publimetro sobre las negociaciones que se llevan adelante en el oficialismo de cara a las elecciones y de la posición que ha adoptado la DC y Tohá sobre los comunistas y Jadue, respectivamente.

Sobre el número de primarias, Mulet señaló que aún “no está despejado. Algunos hemos planteado una primaria, de centroizquierda y otra más de izquierda, pero hay toda una discusión dentro de los partidos oficialistas y con la Democracia Cristiana en esa materia”.

“Nosotros hemos dicho que no nos complican las dos primarias, es posible, pero no hemos llegado a acuerdo. Hoy tendremos un almuerzo con los representantes de cada partido y, entre otras cosas, vamos a hablar de eso”, sostuvo el parlamentario.

¿Qué motiva a plantear dos primarias?

Fundamentalmente si nosotros vamos a la ciudadanía marcando algunos aspectos en los que somos diferentes, y a mí me gusta eso, este conjunto de partidos más la Democracia Cristiana - si la invitamos-, son partidos claramente más de izquierda y otros más bien de centro y de centroizquierda, donde tienen diferencias, por ejemplo, en cómo enfrentar el tema de la inmigración. Algunos partidos son más tolerantes con la inmigración, entienden que el Estado no debe endurecer la mano como creemos otros, que tiene que endurecerla.

Algunos, por ejemplo, mantienen las buenas relaciones con países como Venezuela que hoy día nos complica mucho, sobre todo, porque no recibe a los repatriados. Algunos promueven mucho la estatización de una serie de sectores de la economía, como la eléctricidad y otros, y creo que esa discusión se debe dar de manera franca frente a la ciudadanía, esa diferencia.

El PC y el Frente Amplio tienen posturas más de izquierda y hay otros que somos más de centroizquierda, y creo que al medio de esto está el PPD y el PS que tendrán que tomar su decisión de si van a hacer dos primarias.

Pero, también hay que ver lo práctico, porque el riesgo de ir en dos primarias es que no pase ninguno de los dos candidatos después en una eventual segunda vuelta. Por tanto, habrá que medir esa situación y también evaluarla.

La argumentación que dio el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, para ir en dos primarias, fue que no quiere competir con un candidato del Partido Comunista (PC). ¿Comparte esa idea?

No, no la comparto, no me cierro. Pero claramente me gusta que se marquen las diferencias. Las diferencias hacen al conjunto de partidos más grande, porque obviamente no somos iguales, pero no corresponde vetar a otro. Entiendo a Undurraga porque no es parte del oficialismo, pero yo sí soy parte de un partido oficialista. Tengo diferencias profundas con el PC, pero no tuve que vetar.

¿Cómo ve entonces lo planteado por la candidata del PPD, Carolina Tohá, quien también hace un veto a una eventual primaria con el comunista Daniel Jadue?

Me llama la atención, porque hace unas semanas atrás estaba sentada con cuatro ministros comunistas: Jaime Gajardo (Justicia), Nicolás Cataldo (Educación), Camila Vallejo (Vocera) y Jeannette Jara (Trabajo). Creo que Carolina está en modo candidata, por tanto, uno puede entender eso o cambió de opinión, lo que también es legítimo, o importante es que de la razón.