“Fue un momento raro”: Periodista Sergio Jara habló del encuentro con Parived tras ser condenado

Marco Antonio López, más conocido como Parived, fue el centro de atención luego de que la justicia dictaminó la condena por el escandaloso Caso Relojes en el que cual se le señala de los delitos comercio ilícito y receptación aduanera.

La jornada fuera de los tribunales fue caótica. Una multitud intentó obtener las primeras reacciones del gurú espiritual y expareja de Tonka Tomicic, entre estos el periodista Sergio Jara.

El empresario Parived fue condenado por el escandaloso Caso Relojes. Youtube

"Está todo bien y me acerqué a ti para decirte algo", fueron sus palabras a Jara mientras lo tomaba del brazo. El acercamiento llamó la atención de los colegas, también del protagonista quien insistió en su pregunta. “¿Por qué me hablas así?“, aunque este repitió: ”“Porque está todo bien”.

En declaraciones para el programa “Que te lo digo”, el comunicador lo consideró “un momento muy raro” y dio sus detalles.

“Me parece que Marco López me reconoció dado que he realizado una intensa cobertura del Caso Relojes incluyendo varias exclusivas que hemos rebelado en Contigo en la mañana donde trabajo, y en función de de ese reconocimiento , paró, me tomó de ambos brazos y me dijo ´Está todo bien jarita´“.

Jara confirmó que Parived “quiso decirle algo”. “Lo interpreto como algo periodístico en el sentido de que tiene ganas de hablar conmigo del caso, quizás en algún momento se de esa conversación más profunda ”, dijo el periodista quien se admitió incrédulo ante las teorías místicas.

En el ojo del huracán

Parived se declaró culpable de los dos delitos de comercio ilícito y receptación aduanera por el escandaloso Caso Relojes, y fue condenado a 341 días de libertad vigilada además de una millonaria multa que deberá cumplir en cuotas.

Tonka Tomicic fue una de las primeras en reaccionar, aunque no se mostró sorprendida, incluso indicó que esperaba esto sucediera. La presentadora quedó libre de acusaciones por este caso luego de no encontrarse antecedentes en su contra en el caso investigado desde hace al menos ocho años.