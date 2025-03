Gobernador Orrego apunta a un eventual cohecho en la Fiscalía tras filtración de chat de Hassler y Cariola: “Alguien aquí está moviendo plata”

Como pocas veces ocurre en el mundo de la política, la filtración por parte del diario La Tercera de conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada, Karol Cariola, encontraron un rechazo tranversal desde la UDI hasta el Partido Comunista, colectividad en la que ambas militan.

Sin embargo, esta mañana el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue mucho más allá y apuntó a un eventual cohecho dentro de la Fiscalía producto de las innumerables filtraciones que se han conocido de investigaciones supuestamente reservadas.

Consultado sobre la situación que afecta a Hassler y Cariola, cuyas conversaciones se obtuvieron del celular de la exalcaldesa, en el marco de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía en el denominado caso Sierra Bella.

Sobre el punto, Claudio Orrego sostuvo que “respecto de los elementos que puedan ser constitutivos de delito, me parece que cualquier autoridad, electa y no electa, tiene que ser investigada para que se aclaren esos hechos. Particularmente, me refiero al tema del personaje chino que aparece vinculado en esta materia", consignó CNN Chile.

Sin embargo, el Gobernador Orrego agregó que, “una cosa muy distinta, es algo a lo cual no estamos acostumbrandos y me parece gravísismo: Y es que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”, más aún, “cuando se liberan mensajes que no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados“.

“Por lo tanto, separaría ambos casos. El primero, una investigación legítima. Lo segundo, me parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales de lo que está pasando dentro de la Fiscalía abísmante. Porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, acusó Claudio Orrego.

“¿Hay alguien del Ministerio Público que está recibiendo incentivos para liberar esta información, que solo tiene el Ministerio Público en razón de una investigación delictual y que, más encima, en este caso particular no tiene ninguna referencia salvo en temas políticos?“, planteó.

Por tal razón, el gobernador Metropolitano afirmó que “aquí el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tiene que hacer una investigación. Porque, o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente ésta va a perder credibilidad”.

Casa de herrero...

Consultado Claudio Orrego sobre su acusación de que alguien en la Fiscalía estaría recibiendo plata a cambio de filtrar información, sostuvo que “todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta: ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que comprar favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley“.

En su argumentación, Orrego ejemplificó con el propio Ministerio Público, al señalar que “de hecho, al mismo fiscal (Patricio) Cooper le dijeron que tenía que investigar las filtraciones de la Fiscalía y ahora se está filtrando lo de la propia Fiscalía y la investigación que él lidera. Es muy grave".

Finalmente, Claudio Orrego afirmó que “el Ministerio Público no se da cuenta del daño que le hace a su credibilidad esta permanente filtración judicial”.