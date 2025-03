Profesora de Carahue reveló en qué usó el dinero de la venta de contenido erótico: “Era la forma más rápida”

Tras la filtración de sus fotos eróticas entre sus alumnos, la profesora de Carahue, Yennifer Vásquez, rompió el silenció y explicó el motivo que la llevó a incursionar en la venta de contenido erótico en plataformas para adultos.

La mujer defendió su derecho a desenvolverse de manera libre en su vida privada y aclaró que fue por motivos de fuerza mayor, para costear un tratamiento médico de su hijo.

“Lo hice para el verano, uno también tiene derecho a una vida privada. La cuenta empezó en enero y lo cerré en febrero. Mi hijo tiene autismo, debió hacerse un examen que era muy caro. En ese momento no tenía dinero y encontré que era la forma mas rápida”, contó a 24 Horas.

Además, justificó su actuar debido a los bajos sueldos que reciben los profesores y culpó a su expareja de filtrar las imágenes.

“Siento que no le hago daño a nadie, tomé esa decisión. Los sueldos de los profesores igual son bajos. Nunca he convivido con él, entonces creo que me hackeó. No sé cómo”, relató.

Actualmente la profesora se encuentra suspendida de sus funciones y el colegio está realizando un sumario en su contra.

“Se han tomado declaraciones. Las sanciones eventuales están estipuladas en el ordenamiento jurídico, siendo una posible la destitución”, indicó el director de Servicio Local Costa Araucanía, Raúl Adonis.

En cuanto a la posible responsabilidad de su expareja, la fiscal jefe de Carahue, Vania Arancibia, confirmó que hay una denuncia en contra del hombre por “acceder mediante claves a una plataforma para adultos y extraído fotos de carácter sexual, las cuales fueron difundidas”.

“Estamos en un país libre”: Apoderados entregaron su apoyo a docente que vendía contenido para adultos

Denuncias y antecedentes

Según información proporcionada por BioBioChile, la denuncia inicial fue presentada por los apoderados del Liceo Claudio Arrau, quienes afirmaron que la docente podría haber difundido material erótico a sus estudiantes. En respuesta, la fiscal Arancibia confirmó la existencia de la denuncia y la integración de otros antecedentes relacionados con la profesora.

El 11 de marzo, la misma docente había denunciado a su expareja por la divulgación de fotos privadas que ella había compartido en una plataforma para adultos. Según la fiscal, esta expareja habría actuado con la intención de perjudicar a la profesora, lo que llevó a integrar ambos casos en la misma investigación.

La fiscal Arancibia detalló que la investigación continúa en curso y que se ha solicitado la colaboración de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

El Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía ha manifestado su compromiso con la transparencia y la protección de los estudiantes, indicando que se tomarán todas las medidas necesarias para investigar a fondo el caso y garantizar un ambiente seguro en el liceo.