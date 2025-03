“Por su aporte a la historia musical de nuestro país”: Presidente Boric decreta duelo oficial por muerte de Tommy Rey

A través de redes sociales, el Presidente Gabriel Boric, informó la decisión de decretar duelo oficial para este jueves 27 de marzo debido a la muerte de Tommy Rey, quien falleció a los 80 años, durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Viña del Mar.

PUBLICIDAD

Así, el Mandatario se tomó un momento para dedicar algunas palabras por el fallecimiento de Patricio Zúñiga -nombre real de Tommy Rey-, quien es una de las figuras fundamentales de la música tropical en Chile, destacando además su compromiso social.

“Por su aporte a la historia musical de nuestro país, su compromiso social, y ser responsable de crear recuerdos que marcaron a generaciones, he decidido decretar duelo oficial el día de hoy, 27 de marzo, a raíz del fallecimiento de Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, el inolvidable @TommyReyOficial“, escribió el Presidente Boric en su cuenta de Instagram.

A lo anterior, agregó “gracias Tommy por dedicar tu vida a alegrar a tantos chilenos y chilenas. Mis condolencias y cariño a familiares y seres queridos en este difícil momento”.

Velatorio de Tommy Rey y sus últimos momentos

Los restos de Tommy Rey fueron trasladados durante la madrugada hasta el Teatro Caupolicán, en Santiago, donde desde temprano se abrieron las puertas para una despedida popular llena de música.

En tanto, su viuda Gloria Sáez, relató cómo fueron los últimos momentos del músico en Viña del Mar, donde falleció de forma sorpresiva tras presentar un malestar.

“Me quedo tranquila de que él se fue tranquilo, porque salimos a caminar, pero llegamos hasta cierta parte y él no pudo seguir caminando”, contó Gloria Sáez a los medios de prensa, con evidente emoción.

PUBLICIDAD

“Me dijo ‘me siento raro, me siento mal’. Yo le dije ‘devolvámonos’ y cuando llegamos a la reja del condominio, él se agarró de la reja y me dijo ‘no puedo, no puedo’, y se calló‘”, recordó.

Tras esto, llamaron a la ambulancia, pero no volvió a respirar.

“Lo atendieron en el suelo, porque estaba mal. Ya no estaba respirando cuando llegó la ambulancia”, lamentó su mujer.