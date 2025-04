“El Presidente es un indecente”: Javier Olivares sobre fotografía en la calle del Mandatario Boric

En el reciente capítulo de “Todo Va A Estar Bien”, de Vía X, el invitado al programa que conduce Juan José Lavín fue Javier Olivares, periodista, actualmente en Tevex.

El comunicador conversó acerca de su paso por Telemundo, sobre su vida en el extranjero, en relación a su candidatura como diputado, respecto a Karol Lucero, entre otros temas.

Pero también fue consultado por la reciente filtración de las imágenes del Presidente Gabriel Boric mientras caminaba por la calle con una camisa negra desabrochada en algunos botones.

En ese sentido, Javier comenzó diciendo que “si tú llegas y las ves así, el Presidente se ve en condiciones... se ve en mal estado”.

“La pregunta es, usted que está en su casa: ¿esa imagen es para un Presidente, con la camisa abierta? Para mí no, por supuesto que no lo es. Es una indecencia. El Presidente es un indecente”, siguió el profesional de las comunicaciones.

“A mí me mandaron la foto; yo me cuidé: no la publiqué ni nada, aunque la foto existe. Después vemos este video en el cual se acerca a este menor, lo abraza –él tiene mucho contacto con los niños, parece que le caen muy bien–... De que se ve indecente, se ve indecente, no hay lugar a dudas.”, argumentó.

Luego, comentó que “uno tiene que mantener la educación. Es como te crían. A mí no se me hubiese ocurrido venir pa’ acá de short; yo ando de short en mi casa, me pongo chanclas, ando mal vestido, pero cuando uno viene a un lugar de televisión, cuando uno pretende ir a buscar una pega, cuando uno viene a un lugar que le merece respeto”.

“Él es Presidente de la República; te puede gustar o no, pero no se ve bien hacer eso”, cerró así ese bloque Olivares.