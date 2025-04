Isabel Allende tras destitución del Tribunal Constitucional: “La memoria del Presidente Allende permanecerá intacta”

Fue por medio de un comunicado que la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende Bussi, salió al paso de las informaciones que dan cuenta de su destitución del cargo por parte del Tribunal Constitucional, luego que se acogieran los requerimientos ingresados por el Partido Republicano y Chile Vamos tras la fallida compra de la casa de su padre.

PUBLICIDAD

La parlamentaria expresó que “han trascendido diversas versiones de prensa sobre su resultado. Aunque no haya un pronunciamiento oficial, no puedo dejar de señalar que: como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional”.

“Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos“, expresó la senadora PS.

Por tal razón, Allende Bussi expresó que “a la espera de la sentencia, quiero decir que la memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas”.

Asimismo, la senadora Allende afirmó que “en mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes. Agradezco todas las muestras de cariño, con la certeza de haber actuado siempre con total integridad“.

Argumentos ante el TC

En las exposiciones, el abogado del Partido Republicano, Emiliano García, sostuvo “que no hay ambigüedad posible. Se celebró un contrato de compraventa entre una honorable senadora de la República en ejercicio y el Fisco de Chile. Lo que corresponde ahora es aplicar la norma constitucional con toda la fuerza que esta norma impone”.

El jurista Máximo Pavez, en tanto, en representación de Chile Vamos sostuvo que el “requerimiento no es un cuestionamiento a la persona de la senadora Allende, ni a su trayectoria política, ni tampoco a la memoria histórica, que legítimamente ella y muchas otras personas se empeñan en custodiar”.

PUBLICIDAD

El militante de la UDI argumentó que “esta va a ser una sentencia que va a ser largamente discutida por profesores de derecho civil, de derecho constitucional, por estudiantes de derecho. Y esta causa versa sobre tres bienes jurídicos decisivos y fundamentales para el Estado de Derecho: la supremacía constitucional, la igualdad ante la ley y la obligación que recae en todos los órganos del Estado de garantizar el orden institucional de la República”.

El abogado de la senadora socialista y exconstituyente, Gabriel Osorio, sostuvo que “no hay contrato. Pero, además, si lo hubiere, no vulnera la probidad administrativa. No fue celebrado en atención al ejercicio de su cargo parlamentario. No obtuvo un beneficio arbitrario o discriminatorio, sino que decía relación con el cumplimiento de funciones públicas, con un fin público y por tanto es el interés público el que está aquí comprometido”.