¿Copió a Shakira? Evelyn Matthei recordó la anécdota de la blusa idéntica a la de la cantante: “¡Es la misma tela!"

La Session #53 de Bizarrap y Shakira no volverá a sonar igual para la precandidata presidencial Evelyn Matthei. Esto motivado a las hilarantes comparaciones que surgieron con el atuendo de la cantante colombiana y una blusa que la exministra lució en un pasado evento.

Matthei contó la anécdota sobre la pieza, en medio del furor que desató en las redes sociales. A propósito de concierto de la barranquillera quien ya arribó al país con su tour ‘Las Mujeres ya no lloran World’ recordó el episodio.

“Una vez vi este género en una tienda de Internet y encargué la tela porque me encantó el color, me encantaron estas cadenas, y que sé yo, y me hice esta blusa que de verdad la he gozado”, dijo en Sala de Ensayo.

La abanderada de la UDI, ni se percató del parecido que tenía su ropa con la llevó la cantante en la famosa canción contra su ex Gerard Piqué.

“Yo no me di cuenta. Fue una concejala de Evopoli de Las Condes la que subió y yo dije ´pero si es cierto, es la misma tela´“.

Matthei tomó con humor la coincidencia, aunque también respondió a las comparaciones. “Ella tendrá mi blusa pero pucha que me gustaría tener su voz”.

En redes sociales reaccionaron el video de la precandidata a propósito de la visita de la colombiana en el país.

“Encuentro realmente increíble que además tenga tiempo para hacer su ropa”, “jajaj es Queen para todo evelyn, tan carismática, inteligente y sencilla”, “Que style”.

Shakira en Chile

Shakira arribó a Chile para presentar su tour ‘Las Mujeres ya no lloran World’ con tres de sus conciertos en el Estadio Nacional de Santiago este 4, 5 y 7 de abril.

La colombiana se emocionó con su reencuentro con la manada chilena a la que saludó con agradecimiento. “...estos 13 mil kilómetros de ida y vuelta es que los volvería a recorrer cuantas veces fuera, por ustedes, por ustedes me salto cualquier obstáculo que me ponga la vida, como una loba que va corriendo para encontrarse con su manada”.