Mujer que esclavizó a niño de 13 años recibió golpiza al interior de la cárcel

La mujer que fue imputada por homicidio frustrado reiterado y maltrato habitual en contra de su hijastro de 13 años, fue agredida al interior del Centro Penitenciario de Alto Hospicio, donde permanecía en prisión preventiva.

Producto de la golpiza, la interna sufrió lesiones de carácter grave y debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Iquique, donde se mantiene bajo custodia.

Según informó Emol, otras internas le habrían quebrado la nariz, en un ataque aparentemente motivado por la gravedad de los delitos por los cuales está siendo investigada. El caso ha generado conmoción a nivel nacional por la crudeza en las condiciones que la mujer mantenía al menor de edad.

Niño entregó crudo relato

El caso salió a la luz la semana pasada, cuando vecinos de Iquique alertaron sobre la situación del niño, quien fue encontrado en condiciones deplorables. La mujer, que era su madrastra, lo mantenía durmiendo en el patio, lo alimentaba con sobras y le prohibía el acceso al baño.

“Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”, relató el menor en su testimonio ante la Fiscalía, según indicó la fiscal Camila Albarracín.

“A veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”, consignó CHV Noticias.

El niño también denunció haber sido golpeado con objetos contundentes y víctima de constantes agresiones verbales: “Luego empezó a pegarme. Al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”.

Actualmente, el Tribunal de Familia de Iquique evalúa la custodia del menor, ya que se supo que su padre habría abandonado el hogar tras una denuncia previa por violencia intrafamiliar presentada por la imputada.