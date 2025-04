“Gente estúpida”: Supuesta madre de niño fallecido en las afueras del Monumental aclara cuestionados videos

Tras la trágica muerte del niño de 12 años en las afueras del Estadio Monumental, Mylan Liempi, comenzaron a circular los videos que una mujer compartió en su cuenta de Tik Tok durante el velorio.

Las redes sociales ardieron y criticaron su actitud, puesto que no mostraba la tristeza esperada, pensando que se trataba de la madre del menor. Esto, porque en uno de los registros escribió “Despidiendo a mi bebé”.

Sin embargo, tras el revuelo generado, la mujer que se identificó como Jéssica Barros salió a aclarar que no es la madre del menor, sino que solo una amiga de la familia y borró todos los registros.

“Pido disculpas a la familia, si los hice sentir mal. No fue mi intención de hacer algún daño a nadie, es por eso que le pido disculpa a la familia, si es que se sintieron mal con algo que dije, y les pido por favor que ya no digan cosas que no son”, señaló.

Tras esto, compartió otro video aclarando su relación con la familia.

“Este es un video para toda esa gente estúpida que anda hablando cosas. Yo no soy la mamá del Mylan, soy una persona que lo vio crecer, que compartió muchos momentos con él. Yo soy una persona muy de piel, entonces a lo mejor me expresé mal, no tendría que haber dicho que era mi hijo”, dijo a modo de mea culpa.

“Pero la verdad lo siento así, porque fueron muchos momentos lindos que pasé con él. Déjense de hablar tonteras que no son, porque no es mi hijo”, sentenció la vecina del menor, consignó La Cuarta.

Audio de Carabineros

Tras la trágica muerte de dos jóvenes al intentar ingresar al Estadio Monumental, se filtró el audio que mantuvo uno de los carabineros involucrados con la Central de Comunicaciones (Cenco), relatando cómo ocurrió la tragedia.

“En ningún momento fueron atropellados por el vehículo Sandcat (lanza gases). Lo que sí, cuando los 3-7 (personas) se suben sobre la reja, esta inmediatamente cede, cayendo unos debajo de ella. Y el vehículo Sandcat, al momento de avanzar, pisó la reja en uno de sus extremos, procediendo a aplastar a los 3-7“,se escucha en el registro que se viralizó por redes.