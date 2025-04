Matthei se desdice tras señalar que crímenes de la dictadura eran inevitables: “Nunca justificaré las violaciones a los derechos humanos”

La candidata Evelyn Matthei se tuvo que desdecir de lo señalado en una entrevista radial, donde justificó los crímenes que cometió la dictadura cívico-militar durante sus primeros años, afirmando que “era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil“.

PUBLICIDAD

De igual forma, la exalcaldesa también exculpó a su padre, Fernando Matthei, de los crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura, pese a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach) e integrar la junta militar en 1978.

“Cuando mi padre asume, él viajó a todas las unidades de la Fuerza Aérea, de Arica a Punta Arenas, y les dijo que si alguien cometía un acto de violación de Derechos Humanos, él no los iba a proteger, sino que sería el encargado de llevarlos a la justicia”, afirmó Matthei a radio Agricultura.

Pese a la versión de la candidata, Fernando Matthei sostuvo en julio de 2012 a CNN Chile que sabía de las violaciones a los derechos humanos, pero nunca hizo nada: “Yo no puedo decir que no sabía, yo por supuesto que sí sabía, pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. ¿Por qué?, porque en las fuerzas armadas cada uno responde de su propio sector. Yo era comandante en jefe de la Fuerza Aérea y no parte del gobierno militar y los aparatos de inteligencia. Cuando yo a veces preguntaba qué sucede, francamente se nos mentía”.

“Nunca he justificado las violaciones a los DD.HH.”

Luego de la ola de críticas que recibió Evelyn Matthei por su dichos, salió a señalar en sus redes sociales que “todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba”.

En ese sentido, y dejando fuera del análisis la intervención de Estados Unidos, la candidata de Chile Vamos sostuvo que “el golpe fue, lamentablemente, el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos”.

Además, acusó al Ejecutivo indicando que “hoy la izquierda, que hace Gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente mis dichos”.

PUBLICIDAD

“Se los digo fuerte y claro: Nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso, ha sido siempre con el diálogo y la democracia”, sostuvo.

Según las últimas cifras oficiales, la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, dejó al menos 3200 opositores asesinados, de los cuales 1469 fueron víctimas de desaparición forzada, lográndose encontrar e identificar los restos de 307 personas, faltando aún por encontrar 1162 compatriotas.