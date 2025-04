No aprendió: Vecinos denuncian por violencia a joven que se hizo conocida tras golpear a conductor de aplicación

En noviembre pasado una joven de nacionalidad chilena saltó a la fama por agredir física y psicológicamente a un conductor venezolano de aplicación de transportes, solo porque le pidió que se fuera sentada adelante.

PUBLICIDAD

Ahora, la misma mujer fue denunciada por sus vecinos, por los mismos actos de violencia y realizar ruidos molestos durante todas las noches.

Según la denuncia realizada a través del matinal Contigo en la mañana de CHV, Constanza Ruiz amenazó a uno conserje, culpándolo de dar a conocer sus andanzas, que tendrían relación con la venta de drogas en la comuna de La Florida.

“Para ellos es muy molesto levantarse en la madrugada por los gritos de este chica. Se ha agarrado a los combos en conserjería, ha provocado que distintas personas se mantengan en alerta, por la cosas que pasan en ese departamento”, revelaron desde la administración.

Además, mostraron distintos videos donde siendo arrastrada hacia el ascensor, mientras que en otro llega a encarar al conserje y lo amenaza.

“Un vecino se tuvo que mudar porque ya no le da seguridad vivir junto a una persona así. Ella está frecuentemente con un amiga, quien la acompaña para todos lados. Sólo sé que el abuelito la tiene a su cargo y él es quien paga los gastos”, revelaron los denunciantes.

Revisa la nota aquí.

PUBLICIDAD

El día de furia contra conductor

El incidente ocurrió un jueves de noviembre al mediodía, cuando el conductor llegó a recoger a la joven para llevarla a su destino. En ese momento, y según quedó registrado en la cámara de seguridad, le pidió a la pasajera sentarse en el asiento del copiloto, una medida que él asegura tomar para evitar problemas legales relacionados con el uso de estas aplicaciones en el país.

Sin embargo, la mujer no se lo tomó de buena forma, y al tomar asiento comenzó a insultar al conductor e incluso lo golpeó en el rostro en reiteradas ocasiones.

“Yo llegué al destino a buscarla y le pedí que se sentara adelante. De repente comenzó a insultarme. No entendí qué le pasaba, pero no me esperaba algo así”, relató Agüero en declaraciones a Meganoticias.

“Es xenofobia”

El video del incidente muestra a la pasajera, quien asegura ser menor de edad, lanzando comentarios ofensivos y amenazantes. “No me podís subir adelante a la fuerza”, señala la pasajera en el video, para luego exigir que la llevaran a su destino, amenazando con que, de lo contrario, llamaría a Carabineros.

“Váyase a su país a delinquir. Voy a llamar a Carabineros por acoso sexual”, se escucha decir a la joven quien acusó al conductor de pertenecer al Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal.

“Claro que es xenofobia, porque ella me dice que me vaya a mi país y que soy del Tren de Aragua. Le respondí que una persona de esa organización no estaría trabajando en un auto, sino haciendo cosas malas. Yo solo trato de llevar sustento a mi familia”, expresó Agüero, quien llegó a Chile en 2019 buscando un futuro mejor para sus hijas.