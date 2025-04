“Te juro por mi madre que te pego”: El testimonio de estudiantes de San Ramón que fueron amenazados por profesor

Un grupo de estudiantes de tercero medio del Centro Educacional San Ramón rompió el silencio tras el incidente ocurrido el pasado 10 de abril, cuando un profesor de matemáticas los amenazó durante una discusión en plena sala de clases. La situación, que se viralizó en redes sociales, ha generado indignación tanto en la comunidad educativa como en la opinión pública.

PUBLICIDAD

Todo comenzó con una disputa por el uso del celular en la clase de Electricidad. Los estudiantes acusaron al docente de aplicar un criterio desigual, exigiéndoles no usar el teléfono mientras él sí lo hacía. “El profe estaba enojado, porque nos dice ‘usen calculadora’. Nos vio con el teléfono y ahí nos dice que no podemos usar el teléfono. Después un compañero lo vio con el teléfono y le dijo ‘usted tiene que dar el ejemplo’”, relató uno de los jóvenes a CHV Noticias.

La discusión escaló rápidamente y, según se aprecia en un registro audiovisual, el profesor respondió alterado: “Tengo 38 años de edad, soy profesional, tengo dos profesiones, y tú y ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar”. Luego, dirigiéndose a uno de los alumnos, lanzó una advertencia que alarmó a todos: “No te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te lo mando por la cabeza”, mientras levantaba un pupitre.

Otro estudiante denunció que el profesor llegó a acusarlo de querer atacarlo. “Lo vio con un lápiz y le dijo ‘¿me vai a apuñalar?’ Ahí le dice ‘te juro por mi santa madre que te pego’”, aseguró. Aunque no hubo agresión física directa, los alumnos aseguraron que el docente lo sujetó fuertemente del brazo.

Frente a esta situación, los apoderados también dieron su opinión al respecto. “No tolero el comportamiento del profesor. El director habló conmigo y me dijo que él quería pedirle disculpas, pero al aceptar esas disculpas, es como decirle que siga dando clases”, señaló el padre del alumno amenazado.

La Superintendencia de Educación ya abrió una investigación de oficio. En tanto, el profesor se encuentra con licencia médica y, según indicó el director ejecutivo del SLEP Santa Rosa, Luis Echeverría, “está apartado momentáneamente de sus funciones hasta que se aclaren los hechos”.