Vertederos ilegales aledaños al Aeropuerto de Santiago serían los causantes de la masiva presencia de aves en el sector

Esta mañana una nueva interrupción afectó las operaciones en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago, debido a una masiva presencia de aves en zonas críticas de la pista, que obligó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a las 6:58 horas, suspender temporalmente los vuelos, alerta que se levantó a las 7:06 horas, tras controlar la situación.

Desde la DGAC explicaron que la “condición aviaria severa” se declara cuando se detectan más de 15 aves medianas o grandes, o más de 30 aves pequeñas, en áreas sensibles como la pista y las zonas de aproximación y despegue, lo que representa un alto riesgo de impacto con las aeronaves.

El jefe de la DGAC en la terminal aérea, Juan Luis Rodríguez afirmó que “este es un fenómeno que empezó a darse desde el año 2022. No sabemos por qué antes no ocurría esto”, detallando que las aves no es que ingresen al aeropuerto, sino que “cruzan sobre el aeropuerto a alturas entre 50 y 100 pies en todo el largo de ambas pistas. Eso nos obliga a suspender temporalmente las operaciones”.

Rodríguez agregó que estas especies son principalmente a gaviotas dominicanas, que se desplazan desde el sector oriente al poniente de Santiago en busca de alimento, lo cual se debería a un cambio en el patrón de alimentación de las aves que provoca que busquen comida en potreros o basurales.

Desde la Municipalidad de Pudahuel, en tanto, detallaron que en el sector del aeropuerto existen ocho basurales, donde solo dos son legales y otros tres ya fueron clausurados, pero continúan funcionando.

“Desde 2023 a la fecha y en conjunto con la Seremi de Transporte, Carabineros y el Gobierno Regional de Santiago, hemos clausurado vertederos no solo en la zona del aeropuerto sino en todo el sector rural de Pudahuel. Se han retirado de circulación 53 de camiones, se han hecho más de 300 controles y se ha detenido a 11 conductores”, afirmaron a Emol en una declaración.