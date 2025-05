“No se han podido reunir los antecedentes”: Fiscalía cierra investigación contra exalcaldesa Irací Hassler por caso Sierra Bella

Un nuevo y duro revés enfrenta el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego que informara al Séptimo Juzgado de Garantía del cierre de la investigación contra el exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por la fallida compra de la clínica Sierra Bella, luego de dos años de indagatoria donde no pudo reunir las pruebas necesarias para formalizar cargos.

PUBLICIDAD

Por medio de un comunicado, desde la Fiscalía sostuvieron que “la decisión de no perseverar en el procedimiento está contemplada en el artículo 248 del Código Procesal Penal, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación por el presunto delito de fraude al fisco y malversación de caudales públicos”.

En ese sentido, explicaron que “la decisión de no perseverar no implica una absolución ni un sobreseimiento definitivo, y la Fiscalía mantiene la posibilidad legal de reabrir la investigación si surgen nuevos antecedentes relevantes”.

Cooper, por su parte, detalló que, “con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a US. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”.

Hace unos días, en tanto, y luego del contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió un recurso de amparo en favor de Josefina Huneeus por escuchas ilegales en el marco del caso Procultura, la Fiscalía Nacional removió de la causa al fiscal Patricio Cooper.

“Se mantuvo abierta hasta después de las elecciones”

Una vez conocida la decisión de la Fiscalía, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, señaló que “como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano, que mal utilizaron la justicia para obtener ganacias políticas”.

Hassler añadió que “hace más de dos años que inició esta investigación y que ha tenido filtraciones sistemáticas y malintencionadas para generar un daño político y un daño electoral. Esta causa sin duda que se pudo haber cerrado mucho antes, sin embargo, se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales”.

Finalmente, la exalcaldesa agradeció “a todas las personas que siempre me apoyaron y que creyeron en mí”.